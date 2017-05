Mrazy zničily ovocnářům čtvrtinu úrody za téměř půl miliardy korun. Nejhůř dopadly meruňky a broskve

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Největší propad sklizně se čeká u meruněk a broskví, a to kolem 80 procent. Ilustrační foto | Foto: čtk

Dubnové a květnové mrazy poškodily české ovocnáře druhý rok po sobě, loni způsobily škody kolem 400 milionů korun. Ty letošní jsou tedy ještě o pětinu vyšší. Největší propad sklizně se čeká u meruněk a broskví, a to kolem 80 procent. Finančně se nejvyšší ztráty odhadují u jablek jako hlavního ovocného druhu v Česku, měly by se pohybovat kolem 270 milionů korun.

Holovousy - Letošní jarní mrazy zničily českým ovocnářům přibližně čtvrtinu úrody v odhadované hodnotě 478 milionů korun. Nejvíce na ně doplatily sady na Moravě. Největší propad sklizně se čeká u meruněk a broskví, a to kolem 80 procent. Finančně se nejvyšší ztráty odhadují u jablek jako hlavního ovocného druhu v Česku, měly by se pohybovat kolem 270 milionů korun. Uvedl to dnes předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Nejvíc byly poškozeny sady na jižní Moravě, ale i na dalších místech na střední a severní Moravě. V Čechách způsobily mrazy škody spíše lokální.



Právě některé moravské ovocnářské podniky, které nečekaně chladné počasí drtivě poškodilo už druhý rok po sobě, by se kvůli výpadku mohly podle Ludvíka dostat i do existenčních problémů. O případné pomoci státu jsou ovocnáři podle Ludvíka připraveni jednat. Loni vláda ovocnářům na mrazové škody poskytla odškodnění 133 milionů korun.