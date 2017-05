Bakterie z hobbymarketu děsí ovocnáře. Česko pátrá po škůdci, který na jihu Evropy ničí plantáže

před 45 minutami

Úrodu pěstitelů by mohla ohrozit nebezpečná bakterie xylella. Poslední výsledky zahraničních laboratoří její výskyt v Česku nepotvrdily. Inspektoři ale stále nejsou klidní, většinu rostlin podezřelých z nákazy se jim zatím nepodařilo najít. Prodávala se v hobbymarketech.

Praha - Zemědělští inspektoři se obávají, že úrodu v Česku může ohrozit nebezpečná bakterie xylella. Podezření, která zatím měli, se podařilo vyvrátit. I tak zůstávají k bakterii, jež ničí kilometry olivových plantáží, ovocné sady a vinice v jižní Evropě i v sousedním Německu, ostražití. K nám údajně dorazila loni v květnu s dodávkou sazenic ze Španělska.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který v Česku po bakterii pátrá, zatím vystopoval pouze dvě rostliny z podezřelé dodávky. Zbylé sazenice se najít nedaří. Riziko dál trvá, protože rostliny napadené bakterií dlouho nemusí projevovat žádné příznaky. Když uhynou, lidé často nepoznají, že důvodem je xylella.

"Bakterie patří mezi karanténní patogeny. Když dojde k rozšíření, je často už pozdě na jejich vymýcení," řekl online deníku Aktuálně.cz ředitel sekce rostlinolékařské péče ústavu Michal Hnízdil.

Bakterie mohla do České republiky přicestovat spolu s dodávkou 45 sazenic okrasné rostliny vítodu myrtolistého. Zákazníci napadené rostliny mohli koupit v obchodních řetězcích Bauhaus a Hornbach.

Když ÚKZÚZ zveřejnil výzvu k občanům, přihlásili se dva kupující, kteří nechali své sazenice otestovat. "U jedné z těchto sazenic česká laboratoř výskyt xylelly potvrdila. Protože je to pro nás první zkušenost s touto bakterií, poslali jsme vzorek vítodu také do laboratoře v Itálii a Rakousku," říká Hnízdil.

Rakouská laboratoř s přesvědčivým výsledkem nepřišla a italská vzorek označila jako negativní. "Protože má Itálie s touto bakterií největší zkušenosti, přiklonili jsme se k jejich výsledku. V této chvíli tedy není v České republice potvrzený žádný výskyt bakterie," dodává Hnízdil.

Kontroly obchodníků nemohou bakterii odhalit

Obchodníci spoléhají na to, že rostliny před vývozem ze země původu kontrolují místní orgány. Další část bezpečnostních opatření, která mají vyloučit, že se napadené rostliny dostanou na český trh, ale záleží na nich.

"Veškeré dodávky rostlin vizuálně kontrolují proškolené floristky. V tomto případě je však napadená rostlina v počáteční fázi infekce naprosto shodná se zdravými. Další možnosti prevence proto budeme projednávat příští týden na konferenci ÚKZUZ," komentuje Petr Novák manažer nákupu společnosti Bauhaus.

Prodejny marketů, které rostliny z dodávky prodávaly, jsou nyní pod dohledem rostlinolékařské správy a inspektoři testují další rostliny v obchodech. Inspektoři nyní odebírají vzorky a kontrolují další rostliny v obchodech i v okolí soukromého domu poblíž Prahy, kde se jedna ze sazenic našla.

"Postupujeme podle požadavků doporučení dozorových orgánů, účinnou kontrolu a ochranu se snažíme zajistit," popisuje marketingový ředitel společnosti Hornbach David Kolář.

Nebezpečí z jihu

Itálie má ve svých laboratořích tisíce vzorků, protože se s nebezpečnou bakterií potýká už od roku 2013. Za tu dobu vymýtila například produkci oliv v oblasti Apulie a navzdory přísným bezpečnostním opatřením se šíří dál. Její výskyt potvrzuje Francie, Španělsko i Německo.

Xylella napadá více než 200 druhů rostlin. Ohrožuje zejména ovocné a okrasné rostliny, vinnou révu, ale i zemědělské plodiny, jako jsou vojtěška, slunečnice nebo jetel. Neexistuje proti ní žádná ochrana ani pesticidy.

"V okolí Drážďan nastala podobná situace asi před rokem. Výskyt bakterie zde potvrdili hned v několika rostlinách. Stále proto uplatňují přísná karanténní opatření. Němci ale nevědí, odkud na jejich území bakterie dorazila," popisuje Hnízdil.

Ovocnáři mají obavy o školky

"Jednáme o potenciálním riziku zavlečení této bakterie na naše území. Musíme včas zachytit případné podezřelé rostliny a v případě potvrzení nákazy je ihned zlikvidovat přímo na místě, aby nemusela být vyhlašována karanténní zóna," říká Roman Chaloupka, tajemník Ovocnářské unie ČR.

Karanténa by pro české pěstitele znamenala výrazné omezení obchodu. Následovala by totiž likvidace všech rostlin, které nejsou proti bakterii imunní a rostou ve vzdálenosti 100 metrů od těch napadených. Problém je také zákaz veškerého prodeje a přemisťování hostitelských rostlin v oblasti deseti kilometrů na pět let.

"Karanténní zóny by měly velké dopady především na školkařskou výrobu. Ovocné druhy kromě jabloně a rybízu jsou všechny hostitelskými rostlinami. V praxi to znamená de facto uzavření školkařského provozu a v případě většiny ovocných školek by to znamenalo krach," popisuje Chaloupka.

Jednou z hostitelských rostlin je vinná réva. Čeští vinaři se ale o úrodu nebojí. "Riziko by se týkalo spíše drobných pěstitelských ploch v zahrádkách, protože podezřelé sazenice vítodu kupují hlavně zahrádkáři. Rozhodně by to nemělo vliv na produkci hroznů v České republice," říká Martin Půček výkonný ředitel Svazu vinařů.