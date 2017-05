Baxter zastavil výrobu v Přerově, stovky zaměstnanců zůstaly doma

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Většina z 620 zaměstnanců podniku vyrábějícího zdravotnickou techniku zatím pobírá plnou mzdu, definitivní rozhodnutí padne za měsíc.

Přerov - Mezinárodní společnost Baxter zastavila výrobu ve své továrně Gambro v Přerově, která je zaměřena na produkci zdravotnické techniky. Většina z 620 zaměstnanců podniku zůstala doma a pobírají celou mzdu, řekl dnes mluvčí společnosti Baxter Roman Pavlík.

Baxter v pondělí oznámil, že uvažuje o uzavření přerovského závodu Gambro. Rozhodnutí padne v polovině června.

"Výroba byla v pondělí pozastavena a zaměstnanci byli požádání, ať setrvají doma. Běží jim běžná mzda ve výši 100 procent," uvedl Pavlík, podle kterého zaměstnanci přerovské továrny Gambro zatím výpověď nedostali. Společnost Baxter o aktuální situaci informovala úřad práce. "Řeší se s ním případné dopady (uzavření továrny)," uvedl Pavlík.

V pondělí bude v Přerově uspořádána burza práce, která by měla zaměstnancům společnosti Gambro představit nabídku volných pracovních míst v jiných firmách. "Ozývají se zaměstnavatelé z celého kraje a chtějí přijet," uvedl Pavlík.

Podle pracovníků Gambra nikdo ze zaměstnanců nedostal dosud výpověď. "Svolali nás v pondělí do hotelu Jana, řekli nám, že výroba je uzavřena a od 15. května závod končí. Zaměstnanci jsou na sto procentech platu do září a od září nám nabíhá odstupné podle toho, jak mají dlouho v podniku odpracováno. Odstupné se bude prý pohybovat v rozmezí od tří do osmi měsíců," řekla žena, která v závodu pracovala několik let.

Schůzka v hotelu Jana byla prý velmi emotivní. Lidem to oznámili majitelé, které doprovázela ochranka. "Mnozí po oznámení o konci podniku brečeli. V podniku pracovaly i manželské páry, kteří se střídali ve směnách. O práci tak naráz přišla celá rodina. Vůbec nikdo nic netušil, ani nadřízení a vedoucí pracovníci," doplnila pracovnice.

Přerovský závod Gambro Czech Republic vyrábí hadičkové systémy a příslušenství dialyzačních souprav. V posledních letech mu výrazně klesají tržby. Vedení firmy Baxter úvahu o uzavření přerovské továrny Gambro komentovalo obecnou informací, že pravidelně vyhodnocuje a optimalizuje skladbu svých produktů a výrobních procesů po celém světě.

O případném uzavření přerovského závodu Gambro bude podle Pavlíka rozhodnuto po třicetidenní lhůtě pro jednání se zaměstnanci. Proces byl zahájen v pondělí. "V případě, že skutečně dojde k jeho uzavření, přistoupí společnost k této situaci s největší možnou odpovědností, aby zajistila plnou podporu všem, kteří budou tímto krokem přímo zasaženi," uvedl.

Společnost Baxter v případě uzavření přerovského závodu Gambro podle Pavlíka finančně pomůže jeho zaměstnancům. "Nad rámec splnění zákonných povinností týkajících se odstupného se společnost Baxter zavazuje poskytnout všem svým zaměstnancům i další odstupné vyplácené na základě dobrovolného rozhodnutí společnosti," uvedl Pavlík.

Výsledky loňského hospodaření společnost Gambro zatím nezveřejnila. V roce 2015 přerovské továrně klesly tržby z 894 milionů korun v roce 2014 na 880 milionů. O rok dříve se její tržby snížily o pětinu. Problémy měla přerovská továrna Gambro už v roce 2012. Kvůli zemětřesení v Itálii musela tehdy na čtyři měsíce zastavit provoz.

Problémy továrny Gambro se v těchto dnech staly častým tématem diskusí obyvatel Přerova, protože firma patří mezi největší zaměstnavatele v tomto okresním městě s 46 000 obyvateli.

Na Přerovsku nezaměstnanost v dubnu klesla z 6,4 procenta na 5,9 procenta, i tak ale byla druhá nejvyšší v Olomouckém kraji. V evidenci úřadu práce bylo na Přerovsku ke konci dubna 5320 uchazečů o zaměstnání, z toho v Přerově 3323. Zaměstnavatelé nabízeli na Přerovsku 1457 volných pracovních míst.