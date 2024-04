Huliči za volant? Německo legalizovalo konopí a chystá vyšší limit THC v krvi

Až tři rostlinky marihuany na dospělou osobu v jedné domácnosti a legální držení omezeného množství na veřejnosti toleruje od dubna Německo. V této souvislosti se diskutuje o chystaném zvýšení povoleného množství THC v krvi řidiče. Jaké limity platí u nás a co hrozí za jejich překročení?

Nový návrh Spolkového ministerstva dopravy na zvýšení tolerované hranice tetrahydrokanabinolu (THC) v krvi souvisí s částečnou legalizaci konopí v zemi. U našich sousedů až dosud platí, že bezpečnou hranicí, do které nehrozí řidiči žádná pokuta, je jeden nanogram THC na mililitr krve.

Tamní ministerstvo navrhuje, aby se tato hranice zvýšila na 3,5 ng/ml, kterou lze podle expertní komise považovat za "ještě bezpečnou" pro řízení motorového vozidla. "Ovlivnění psychoaktivní látkou THC je v takovém případě srovnatelné s 0,2 promile alkoholu v krvi," píše se ve zprávě.

Aby však nový limit vstoupit v platnost, je třeba nejprve upravit zákon. Všeobecně se však očekává, že stávající německá vládní koalice se změnám bránit nebude, i když bouřlivé veřejné diskusi se v tomto případě Německo nejspíš nevyhne.

Důležitá vlastnost THC spočívá v tom, že u pravidelných kuřáků marihuany zůstává v krvi mnohem déle než alkohol a naměřené hodnoty mohou být relativně vysoké, i když se jedinec konopí nedotkl několik dní.

Naopak u rekreačních uživatelů cannabisu může naměřená hladina THC klesat velmi rychle. Psychiatr a specialista na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor popisuje typickou policejní praxi: "Odběr krve na vyšetření probíhá ve zdravotnických zařízeních obvykle mnoho hodin po aplikaci drogy. Hladina THC v krvi, kterou zjistilo vyšetření, proto bývá podstatně nižší než při dopravní nehodě nebo silniční kontrole," uvádí Nešpor.

Už z toho důvodu známý český psychiatr nepovažuje za rozumné označit jakoukoliv hranici za bezpečnou, protože působení drogy se u každého jedince projevuje individuálně. "U osob závislých na marihuaně vyvolává i relativně malá dávka drogy bažení neboli craving a tendenci ignorovat jakékoliv limity. Navíc se konopí často kombinuje s alkoholem a tato kombinace zvyšuje riziko nehody ještě více než samotný alkohol. Tady neobstojí častý argument, že alkohol zabíjí na silnici častěji než marihuana."

Nešpor vypočítává i další nepříjemnosti spojené s užíváním této drogy: Vede k častějším chybám, zhoršuje orientaci v prostoru a čase nebo zkresluje vnímání skutečnosti. "Pro řidiče je například obtížnější posoudit rychlost a vzdálenost ostatních vozidel. Může víc riskovat, přehlédnout dopravní značku, těch možností je víc."

Současný beztrestný limit pro THC v krvi řidiče je v Česku stanoven na 2 ng/ml krve, a to podle nařízení vlády z února 2014, pod kterým je podepsán Sobotkův kabinet.

"Nad touto hodnotou jde o přestupek, a to až do hranice 10 ng/ml. Takové je stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu z roku 2020, podle kterého by se měla policie řídit," míní motoristický právník Michal Dlabola.

Jaký postih může řidič ovlivněný marihuanou čekat, vysvětluje Lucie Šmoldasová z Národní protidrogové centrály: "Přestupek vyjde na šest trestných bodů a pokutu ve správním řízení od sedmi do 25 tisíc korun. K tomu navíc zákaz činnosti v trvání od šesti do 18 měsíců."

Ještě horší následky však podle Šmoldasové čekají na ty, kteří test na drogy odmítnou. V takovém případě musí počítat se ztrátou řidičáku v trvání od 18 měsíců až tři roky a pokutou mezi 25 až 75 tisíci korunami.

V případě trestného činu, který přichází s koncentrací THC vyšší než 10 ng/ml, o výši trestu rozhoduje soud.

Jak dlouho však trvá, než se THC v krvi odbourá? Odborný portál Science Direct přináší alespoň orientační časy a vysvětluje i celý proces: "Po kouření marihuany se THC rychle vstřebává plícemi, což má za následek nárůst koncentrace látky v krvi s maximálními hladinami během deseti minut. Následně však THC stejně rychle proniká do tělesného tuku, což současně vede k rychlému poklesu jeho koncentrace v krvi. U příležitostných uživatelů konopí pokusy ukázaly, že hladina THC v krvi klesla pod 5 ng/ml za 3,3 hodiny a méně než 2 ng/ml dosahovala po 4,8 hodiny."

Uvedené však neplatí u častých uživatelů konopí. "U nich se látka hromadí v tělesném tuku, odkud se pomalu uvolňuje zpět do krevního oběhu. Výsledkem je detekovatelné THC dlouho po posledním užití," uzavírá Science Direct.