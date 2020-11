Zatímco Volkswagen sní o Tesle, Američané kupují diesely. Prodeje stouply dvojnásobně

Pro Američany měla aféra Dieselgate jasný závěr: ať si Evropané nechají to čoudící naftové harampádí doma. Jenže jak se blíží rok 2025 a přísnější limity na spotřebu paliva, vysokou účinnost dieselu berou na milost domácí výrobci. Po těžkých pick-upech dochází i na střední kategorii, kde u některých značek podíl dieselu přesáhl 25 %. Motory přitom nevyvíjí nikdo jiný než partnerské firmy v Evropě.

Prokletím dieselu je fyzikálně daný rozpor mezi výbornou účinností a špinavými zplodinami, který nelze překonat bez drahé soustavy katalyzátorů. Ta má smysl v nákladních vozech nebo autobusech, ale jinde se jí výrobci snaží vyhnout. Dosud se to dařilo i americkým značkám u pickupů střední váhové kategorie do čtyř tun, které unikaly škvírou v limitech na spotřebu paliva.

S blížícím se rokem 2025 se ale smyčka utahuje a za překročení limitů budou stejně jako u nás hrozit pokuty. Proto se loni v pick-upech všech tří domácích hráčů objevily moderní úsporné třílitrové diesely a lidé na ně navzdory levné ropě slyší. Ve třetím čtvrtletí dosáhly 21 procent prodejů Chevroletu Silverado, 27 procent RAM Truck a 28 procent Fordu série F.

Na celém trhu s 16 miliony vozů ročně to zaznamená nárůst z 1,5 procenta v roce 2014 na 3,3 procenta. Nejsou to velká čísla, ale ukazují trend, na který by pěti lety vsadil málokdo. Nový Jeep Wrangler EcoDiesel navíc naznačuje, že nafta může ve větším proniknout i do kategorie SUV.

Pikantní je, že zatímco za emisní aféry se mluvilo o neschopnosti Evropanů splnit náročné americké normy, dnes si tamní značky nechávají diesely vyvinout u svých partnerů na starém kontinentě. Právě oni totiž mají nejvíce zkušeností s nejmodernějšími technologiemi pro snížení škodlivých exhalací.

Ford převzal agregát, který jeho německá filiálka už dříve postavila pro Land Rover a Jaguar. RAM v rámci skupiny FiatChrysler "šije" u italského VM Motori. General Motors si dokonce nechal zbrusu nový řadový šestiválec vyvinout ve vlastním středisku, které provozuje přímo v areálu turínské polytechniky.

Obrat amerických zvyklostí potvrzuje, že diesel je pro těžší vozidla stále nejúčinnějším řešením, k jehož výhodám patří snížení spotřeby ropy i škodlivých emisí. A zůstane jím do doby, než se podaří překonat technologické překážky alternativních pohonů. Dosavadní možnosti nabíjet 200kWh baterie Tesly Cybertruck i Hummeru EV naznačují, že masová elektrifikace pětitunových dromedárů je dál než rok 2025.

Copak tomu asi říkají ve Volkswagenu, který od nafty tak zahořkle utekl? Zřejmě potřebují sami sebe ujistit, že se rozhodli správně. Ředitel koncernu Herbert Diess se v září nechal slyšet, že by se měla zdražit nafta, aby elektromobilům tolik nekonkurovala. Zajímavý nápad, ale těžko si představit, že by zrychlil nabíjení Cybertrucku.