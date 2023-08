Začala loď plná aut hořet kvůli elektromobilu? Ani jeden prý nepřišel k úhoně

Co způsobilo na konci července požár lodi Fremantle Highway, zatím stále není úplně jasné, podle posledních zpráv to ale vypadá, že elektromobil to zřejmě nebyl. Původně právě o něm jako příčině psala zahraniční média. Loď už se však před časem povedlo uhasit, je tedy také možné ji postupně blíže prozkoumávat.

Na palubě lodi Fremantle Highway bylo necelých 3800 automobilů, spousta z nich od Mercedesu a BMW, spekuluje se též o vozech koncernu Volkswagen. Leckdo by si při pohledu na fotky doutnajícího vraku nákladní lodi myslel, že všechna auta jsou nenávratně odepsaná, tak to ostatně dopadlo loni při požáru jiné nákladní lodi Felicity Ace, která se potopila. Opak je však podle zahraničních médií pravdou. Související Škodu na hořící lodi mělo utrpět i BMW, osm stovek aut se ale podaří zachránit Zhruba tisícovka automobilů, které stojí na čtyřech nižších palubách lodi, by totiž měla být netknutá. A jak píše mimo jiné třeba nizozemská televize RTL Nieuws nebo německý magazín Spiegel, z této tisícovky je asi polovina elektrická. Podle původních zpráv bylo přitom na palubě celkově právě 500 elektromobilů. To tak samozřejmě vede k dohadům, že elektromobil - jak se původně spekulovalo - nemohl být příčinou požáru. Osud všech aut na palubě lodi je ale nadále velmi nejistý. "Část horních palub lodi se úplně (vlivem požáru - pozn. red.) spojila s automobily. Ty paluby jsou těžce poničené a dá se k nim dostat jen hodně obtížně," cituje RTL Petera Berdowského. To je šéf společnosti Boskalis, která se jako jedna z několika stará o odtah vraku lodi. Ten se nyní nachází v Eemshaven na severu Nizozemska. "Dobrou zprávou je, že trup lodi a motorový prostor jsou relativně neponičené a také jsme byli schopní nastartovat motory," řekl dále Berdowski. Dodal také, že brzy bude z lodi odčerpáno palivo, což by mělo významně snížit riziko větší přírodní katastrofy. Peter Berdowski ale rovněž vyjádřil obavy o to, aby loď nezačala znovu hořet, přičemž neopomněl připomenout přítomnost elektromobilů s nabitou baterií, což podle něj "může být velmi nebezpečné". Hlavně v případě jejich možné záchrany z lodi. Související Ohořelá loď Felicity Ace se 4000 auty nevydržela. Potopila se na rozbouřeném moři V Eemshavenu může Fremantle Highway zůstat nejdéle do 14. října, pak ji bude nutné přesunout jinam. Ve hře zatím stále zůstávají jak její oprava, tak i sešrotování. Připomeňme, že loď Fremantle Highway začala hořet 26. července. Na palubě bylo 3783 osobních aut a stavebních strojů, chod lodi zajišťovalo 23 indických členů posádky. Jeden z nich zemřel, několik dalších bylo zraněno. Posádku se z vraku podařilo dostat brzy po vypuknutí požáru. Záběry hořící lodě Fremantle Highway z konce července: 1:00 Požár nákladní lodi u nizozemského pobřeží | Video: Kustwacht Nederland

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!