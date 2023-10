Výstava s povolením zabíjet. Do Prahy míří auta Jamese Bonda, zářit bude Aston Martin

Lotus Esprit Turbo, Aston Martin V8 Vantage nebo BMW Z8. Na pražském Výstavišti začne symbolicky 7. prosince výstava Bond in Motion věnovaná tajnému agentovi Jamesi Bondovi. "Je to akce pro lidi, kteří mají rádi filmy, auta, kino a unikátní věci," uvedl jeden z pořadatelů Nicolas Borenstein. Ačkoliv budou k vidění i jiné předměty, filmová auta budou hrát prim.

"Mezi nejzajímavější exponáty určitě patří Aston Martin DB5. K vidění ale bude například i Rolls-Royce Silver Wraith z první bondovky," uvedla pro Aktuálně.cz produkční výstavy Jana Pechmanová. Celkem pořadatelé lákají na více než 35 vozidel, která se představí na holešovickém Výstavišti v Křižíkových pavilonech. Ty navíc propojí prosklený tunel, chybět nemá ani specifický dvoupatrový bar.

"Všechno jsou originály ze sbírek produkční společnosti Barbary Broccoliové," uvádí Pechmanová k exponátům s tím, že jejich hodnota je prakticky nevyčíslitelná.

Praha je po Bruselu, kde výstavu navštívilo přes sto tisíc lidí, teprve druhým městem v Evropě, kde se výstava Bond in Motion zastaví. Může za to i fakt, že jeden z pořadatelů, Belgičan Serge Borenstein, v českém hlavním městě spoustu let žije a podniká. Má tak k němu specifický vztah. Sám je navíc fanouškem filmů o tajném agentovi a jak říká, když viděl výstavu v Belgii, dýchla z ní na něj pozitivní atmosféra.

Auta, ale také motocykly, lodě, letadla, vrtulníky nebo pouzdro na violoncello, použité jako sáně, z dílu Dech života míří do Česka přímo z Bruselu. "Přepravují je desítky kamionů. Na Výstavišti pak bude expozice vznikat dva a půl týdne," přibližuje dále produkční výstavy Jana Pechmanová.

Celkem bude podle ní k vidění 80 až 90 předmětů z filmů o Jamesi Bondovi, kterého na svět ve svých knihách přivedl Ian Fleming. Zatím poslední, 25. bondovka s podtitulem Není čas zemřít měla premiéru předloni a agenta 007 si tam naposledy zahrál Daniel Craig.

Právě on řídil stříbrný Aston Martin DBS z filmu Casino Royale, který se natáčel mimo jiné i v České republice. To byl pro změnu první díl, kde si Craig agenta Jamese Bonda zahrál. Z moderních vozů nebude dále chybět oranžový koncepční Jaguar C-X75 z filmu Spectre nebo Aston Martin DB10 ze stejného snímku. Ze starších aut kromě zmíněného Rolls-Royce nebo Astonu DB5 návštěvníci uvidí třeba BMW Z8 z filmu Jeden svět nestačí, Aston Martin V8 Vantage z již zmíněného Dechu života (ten vidíte i na snímcích v galerii) nebo Lotus Esprit Turbo z filmu Jen pro tvé oči.

Slavnostní otevření výstavy Bond in Motion proběhne příznačně 7. prosince, pro veřejnost se pak prostory Výstaviště otevřou 9. prosince v deset hodin. Následně bude možné sbírku navštívit od úterý do čtvrtka od 10 do 18 hodin a od pátku do neděle od 10 do 20 hodin. Naposledy se pak brány Křižíkových pavilonů otevřou 31. března 2024.

Vstupenky se dají koupit online - dospělého bude vstup stát 445 korun, respektive 495 korun od pátku do neděle, rodinné vstupné pro dva dospělé a nejvýše tři děti do patnácti let přijde na 995, respektive 1245 korun o víkendu.