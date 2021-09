Auto pro malého Bonda. Dokonalá zmenšenina Aston Martinu DB5 má i falešné kulomety

Foto: The Little Car Company

Premiéra nejnovějšího filmu o agentovi Jamesi Bondovi s názvem Není čas zemřít (v originálu No Time to Die) se kvapem blíží. Agentovi 007 v něm samozřejmě nebude chybět Aston Martin, který k němu patří stejně jako třeba dobře padnoucí oblek. Pokud se vám auto zalíbí, můžete si ho nyní pořídit i domů. Pro své dítě. Na trh totiž přichází dokonalá zmenšenina Bondova Astonu DB5.

The Little Car Company, což je firma, která staví plně funkční zmenšeniny reálných aut především pro děti, loni představila Aston Martin DB5 Junior s otevřenou karoserií. Na první pohled byste přitom možná ani nepoznali, že zmenšenina dosahuje jen 2/3 velikosti reálného automobilu. Tak přesné detaily jsou. Vozidlo je samozřejmě plně funkční, pohání jej elektromotor s výkonem pět nebo 10 kW. Jen levná taková "hračka" moc není - nejlevnější provedení přijde na 35 tisíc liber, tedy asi 1,036 milionu korun. Bez daně.

S blížící se premiérou filmu No Time to Die, tedy Není čas zemřít, který je už 25. pokračováním příběhu o agentovi 007 Jamesi Bondovi, pak v The Little Car Company připravili spolu přímo s Aston Martinem a produkční společností EON specialitu pro menší fanoušky. Aston Martin DB5 Junior v edici No Time to Die. Co přesně to znamená? Primárně především to, že je i zmenšenina vybavena řadou speciálních funkcí.

Stiskem tlačítka se tak místo předních světel objeví napodobenina rotačních kulometů, které zvukem i záblesky imitují střelbu. Dále nechybí ani měnící se registrační značka nebo možnost vypustit kouřovou clonu před potenciálním nepřítelem. Auto má nádrž, která zvládne produkovat kouř hodinu, pak je potřeba ji doplnit. S výrobou speciálních prvků pomáhal Chris Corbould, který se podílel na patnácti bondovkách, v nichž dohlížel na zvláštní efekty.

0:29 Video: Youtube/The Little Car Company

Bystré oko si nicméně nemůže nevšimnout, že zatímco Bond řídí stříbrné kupé, toto je kabriolet. Je proto ale dobrý důvod - díky otevřené karoserii se do auta poskládá jedno dítě a jeden dospělý. DB5 Junior je samozřejmě plně pojízdná, jen benzinový šestiválec nahradil elektromotor. V edici k novému filmu má přes 16 kW, oproti donedávna špičkové verzi Vantage s 10 kW tak ještě posílil. Auto s ním uhání přes 72 km/h.

O přísun energie se starají čtyři 1,8kWh baterie, s nimiž ujede auto 129 km na jedno nabití, malý řidič pak má k dispozici čtyři jízdní režimy. Mimochodem právě kvůli pohonu se na přístrojové desce objevují dva nové budíky. Místo stavu paliva je ukazatel stavu baterie a místo teploty oleje se zobrazuje teplota elektromotoru. Jinak je ale nejen přístrojová deska prakticky přesnou kopií reálné DB5 a výrobce slibuje dokonce několik skrytých překvapení pro ty, kdo je najdou. O zastavení se pak starají brzdy Brembo, tlumiče pro změnu dodal Bilstein.

Na běžné silnice se s tímto autem nicméně nevydáte, DB5 Junior nemá homologaci. The Little Car Company však pro majitele pořádá speciální akce, kde se mohou rodiče a jejich děti, případně vnoučata, v autě svézt na nejznámějších závodních okruzích. Součástí "balíčku" je i členství v Aston Martin Owners Clubu. Toto spolu s cenou však pokládá otázku, jestli je to pořád ještě zmenšenina pro děti, nebo spíše hračka pro jejich rodiče.

Aston Martin DB5 Junior v Bondově edici totiž přijde na 90 tisíc liber bez daně, to je asi 2,664 milionu korun. A za tuto sumu už pořídíte třeba i reálný ojetý Aston Martin. Celkem vznikne jen 125 kusů edice No Time to Die. Přednostně bude nabídnuta jako balíček již stávajícím majitelům DB5 Junior. Pokud kvótu nevyprodají, pak se mohou hlásit i další zájemci, přičemž kdo dřív přijde, ten dřív jezdí. Nehledáte zrovna auto pro své dítě či vnouče?