Bondův řidičák i Aston Martin jsou ode dneška v Praze. Začala výstava aut agenta 007

Automobiloví nadšenci se na holešovické Výstaviště sjíždí každý rok především na přelomu jara a léta, kdy se tam koná slavnost Legendy. Až do konce března příštího roku budou mít ale ještě jeden důvod. Do Křižíkových pavilonů se totiž nastěhovala auta Jamese Bonda. Výstava Bond in Motion otevírá pro veřejnost dnes, tedy 9. prosince, a v galerii se můžete podívat, co na ní najdete.

Podle organizátorů je k vidění na 75 exponátů rozdělených tematicky do čtyř sekcí - země, oheň, voda a vzduch. Největšími lákadly jsou auta a motorky, nechybí ale ani vrtulník, zmenšeniny letadel, vznášedel nebo vzducholodí. A samozřejmě různé zbraně, jejichž pokrokovost narůstala s každým z pětadvaceti filmů, které doposud o Jamesi Bondovi, kterého stvořil spisovatel Ian Fleming, vznikly. Související Výstava s povolením zabíjet. Do Prahy míří auta Jamese Bonda, zářit bude Aston Martin 9 fotografií "Všechno jsou originály ze sbírek produkční společnosti Barbary Broccoliové," uvedla pro Aktuálně.cz na konto vystavených exponátů už před časem produkční výstavy Jana Pechmanová. Že bylo třeba stříbrné BMW Z8 skutečně použito při natáčení filmu Jeden svět nestačí, dokazuje například nedokonalý lak v zadní části. Zdaleka ale neuvidíte jen unikátní roadster z Mnichova. Hned ve dvou exemplářích je vystavený ikonický Aston Martin DB5: jeden z filmu Goldfinger se Seanem Connerym, druhý z posledního filmu Není čas zemřít, kde si Bonda naposledy zahrál Daniel Craig. Za vypíchnutí dále určitě stojí Lotus Esprit S1, prototypy Aston Martinu a Jaguaru z filmu Spectre nebo Aston Martin DBS ze snímku Casino Royale. A nechybí ani Bondův řidičák. "Moje nejoblíbenější auto je Aston Martin DB5," řekl novinářům na slavnostním zahájení výstavy koordinátor kaskadérů Lee Morrison, který pracoval třeba na filmech Casino Royale, Spectre nebo Není čas zemřít. Morrison například řídil jeden z Land Roverů při honičce po kluzkých alpských cestách ve filmu Spectre. Nejen na bondovkách pracoval a pracuje jako kaskadér a koordinátor kaskadérů.. Praha je po Bruselu teprve druhým městem v kontinentální Evropě, kam výstava Bond in Motion zavítala. Důvodem je mimo jiné i fakt, že jeden z pořadatelů výstavy, Belgičan Serge Borenstein, v českém hlavním městě spoustu let žije a podniká a má k němu poměrně úzký vztah. Jeho syn Nicolas Borenstein pak uvedl, že na přípravách pražské výstavy pracoval tým organizátorů rok. Související Do kin jde nový Bond. Připomeňte si výjimečná auta, která agent 007 zlikvidoval 27 fotografií Samotná instalace v Křižíkových pavilonech zabrala dva a půl týdne, všechny exponáty pak z belgické metropole přepravovaly desítky kamionů. Kromě exponátů lákají pořadatelé třeba také na tematický bar s různými koktejly, inspirovanými právě filmy o agentovi tajné služby MI6. Výstavu je možné navštívit od úterý do čtvrtka od 10 do 18 hodin a od pátku do neděle od 10 do 20 hodin. Vstupenky se dají koupit online - dospělého bude vstup stát 445 korun, respektive 495 korun od pátku do neděle, rodinné vstupné pro dva dospělé a nejvýše tři děti do patnácti let přijde na 995, respektive 1245 korun o víkendu. Související Auto pro malého Bonda. Dokonalá zmenšenina Aston Martinu DB5 má i falešné kulomety 13 fotografií Vstupenky jsou pak automaticky zařazeny do slosování o ceny inspirované jak jinak než Jamesem Bondem a jeho životem. Nechybí zájezd na závod Formule 1 do Rakouska, prohlídka továrny motocyklové značky Triumph nebo hlavní cena, kterou je motorka Triumph Tiger 900 z limitované bondovské edice. Těch vzniklo jen 250.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!