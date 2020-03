Volkswagen: Turecká továrna na Superby a Passaty má alternativu ve východní Evropě

Továrna, která pomůže Škodě prodat tolik aut, kolik zvládne, která pomůže odlehčit ve švech praskajícím kapacitám v Mladé Boleslavi a Kvasinách, se opět vrací do hry. Původně měla stát v Turecku, kde ale vše zkomplikovala invaze tamní armády do Sýrie. Nyní se do hry vrací opět východní Evropa.

"Stále potřebujeme větší výrobní kapacity v Evropě," řekl na výroční tiskové konferenci šéf koncernu VW Herbert Diess. "Kromě Turecka máme nouzové řešení ve východní Evropě," vysvětlil bez bližšího upřesnění konkrétní země. Firma podle něj získala trochu času kvůli odložení platnosti nových emisních norem Euro 7. Finální rozhodnutí by ale mělo padnout v nejbližších měsících. Související Závod VW v Turecku? Plány jsou pozastaveny, alternativní místo se zatím ale nehledá Nová východoevropská továrna koncernu VW, která by měla především pomoci uvolnit výrobní kapacity české Škodě, je v plánech již nějaký ten pátek. Původně ji měla vést Škoda, otěže ale nakonec, podle všeho na nátlak německých odborů, převzal samotný Volkswagen. Průběžně se měnil i její plánovaný výrobní program. Zprvu se do nové fabriky měla přesouvat SUV Škoda Karoq a Seat Ateca, následně se začalo hovořit o tom, že by se tam měly vyrábět VW Passat a Škoda Superb, které podle původního plánu měly být "umístěny" v Kvasinách. A podobně dlouho se vybíralo i místo. Od začátku mělo být ve východní Evropě nebo Turecku. Ve hře byly kromě státu na pomezí Evropy a Asie třeba Bulharsko, Srbsko, hovořilo se o Chorvatsku nebo Rumunsku. Související Výroba Škody Superb by se mohla přesunout. Mezi možnostmi jsou Bratislava a Maďarsko V říjnu loňského roku se rozhodlo o umístění továrny do Turecka, k městu Manisa nedaleko od Izmiru. Jenže pak přišla turecká invaze do Sýrie a z výstavby továrny právě v této zemi se stalo ožehavé téma. VW plány na výstavbu továrny s kapacitou 300 000 vozů ročně v reakci na to pozastavil. "Sledujeme vývoj. Plány pro Turecko jsou nyní pozastavené. Nehledáme aktivně alternativní lokality," řekl 22. října 2019 člen představenstva koncernu VW pro výrobu Andreas Tostmann. Tlak na výstavbu nové továrny následně zvýšilo Rumunsko a další země. Spekulovalo se o přesunutí výroby Superbu na Slovensko nebo do Maďarska. Volkswagen nyní evidentně navzdory Tostmannovu prohlášení o alternativách uvažuje.