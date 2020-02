Výroba Škody Superb by se mohla přesunout. Mezi možnostmi jsou Bratislava a Maďarsko

Kde se bude vyrábět příští generace Škody Superb, stále není jisté. Volkswagen vyhodnocuje kapacity v továrnách, které v Evropě má.

Koncern Volkswagen opět zvažuje, že přesune výrobu Škody Superb, vlajkové lodi automobilky Škoda Auto. Vyhodnocuje, ve kterých továrnách má nevytížené kapacity. Možností je bratislavský závod, případně továrna v Maďarsku. O možném přesunu výroby Superbu z Česka do zahraničí se spekulovalo již dříve, odbory přesun odmítaly.

Volkswagen v roce 2018 po spekulacích o přesunu výroby Superbu oznámil, že tento model škodovce zůstane, navíc se měly v České republice do roku 2023 začít vyrábět modely rodiny Passat.

Podle Hospodářských novin by se do Bratislavy společně se Superbem přesunul iPassat, nyní se zde vyrábí například Audi Q7 nebo Volkswagen Touareg. Podle Povšíka je také možné, že by se Superb přesunul do maďarské továrny automobilky Audi v Györu.

"Nouzově se začíná uvažovat o dalších řešeních, zejména přesunutí linek a využití stávajících továren. Přemýšlí se například o Bratislavě, kde má koncern VW rovněž nevytíženou kapacitu. Nebo také u Audi v Györu, kde koncern vyrábí dieselové motory a má kapacity," řekl listu Povšík na dotaz na stavbu případné nové továrny, o které se dřív mluvilo.

Koncern ani Škoda se ke zmíněným plánům nevyjadřují. "Budoucí výrobní program nekomentujeme," řekla deníku mluvčí Škody Auto Kamila Biddle.

V lednu odbory v týdeníku Škodovácký odborář uvedly, že se spekuluje, že část výroby modelu Fabia by mohl kvůli nákladům získat Seat, který patří do koncernu Volkswagen, stejně jako Škoda. Podle odborů jde o rizikovou situaci.

"Přetahujeme se o produkty. Ohrožen je nadále model Superb, o němž mělo být rozhodnuto do konce roku, zatím k tomu ale nedošlo," řekl v lednu Povšík. Podle něj se měl začít Superb vyrábět společně s Volkswagenem Passat v novém závodě v Turecku, jeho příprava ale byla pozastavena kvůli tamní napjaté situaci.

V mladoboleslavské automobilce začalo v úterý kolektivní vyjednávání o růstu mezd. Současná kolektivní smlouva platí do 31. března. Tarifní mzdy zaměstnanců v automobilce Škoda Auto vzrostly s platností od 1. dubna o 2500 korun měsíčně. Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, činila v roce 2018 ve společnosti 51 275 Kč.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39 000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34 000 lidí.