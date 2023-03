Volkswagen chce zastavit dovoz svých aut do Ruska. V Číně má černou listinu prodejců

Naprostá většina automobilek se začátkem invaze na Ukrajinu přestala v Rusku vyrábět a prodávat své modely. Přesto se ve druhé polovině roku stále častěji objevovaly zprávy, že si Rusové mohou – za výrazný příplatek – koupit nové Volkswageny, Audi či Škody. Způsobil za to takzvaný paralelní dovoz, na který výrobci nemají přímý vliv. Přesto je Volkswagen chce postihovat.

Takzvaný paralelní dovoz aut, který ruská vláda po začátku invaze na Ukrajinu jako reakci na západní embargo povolila, je pro automobilky jen těžko postihnutelný. V podstatě se jedná o iniciativu některých velkých ruských prodejců, kteří nemají po doprodeji předválečných skladových zásob moc co prodávat. Ne všichni zákazníci totiž mají zájem o domácí výrobky či o čínská auta, jakkoliv ruskou propagandou vykreslovaná jako stále lepší a kvalitnější.

Prodejci proto začali hledat cesty, jak k zájemcům dostat některé modely značek, které kvůli sankcím a invazi přestaly auta do Ruska hned začátkem loňského roku dodávat. Samozřejmě bez souhlasu původního výrobce. Podle zpráv tamních médií si tak najednou zájemci mohou koupit auta, která byla doposud určená jen některým lokálním trhům. Indické Suzuki Baleno, Toyoty z různých koutů Asie, čínské Volkswageny Bora či ID.6, nebo dokonce Škody Scala či Kamiq. Dovážené jsou přes některé ze spřátelených zemí.

Auta renomovaných značek se však prodávají se značnou přirážkou, samotní výrobci přitom s paralelními dovozy, jak už bylo řečeno, moc udělat nemohou. "Zákon umožňující paralelní dovoz do Ruska jsme vzali na vědomí, nicméně se zdržíme komentáře k tomuto rozhodnutí ruské vlády," napsala Aktuálně.cz mluvčí Škody Auto Simona Novotná.

Deník Kommersant pak v minulých dnech informoval, že paralelní importy rychle nabírají na popularitě: loni bylo 12 procent zhruba ze 600 tisíc prodaných aut v Rusku dovezeno právě tímto způsobem. Jen dva velcí multibrandoví prodejci - Ključavto a Avilon - už takto dovezli na čtyři tisícovky aut různých značek. Nejčastěji přes Čínu, jak uvedla ředitelka prodejního oddělení Avilonu Gračin Belenová. Právě Avilon pak takto dovezená auta nabízí i dalším menším prodejcům po celém Rusku. Stejnou strategii má i Ključavto.

Jak však upozornil nyní německý deník Handelsblatt, s paralelními importy se rozhodl začít bojovat Volkswagen. Právě jeho modely z čínských továren začaly před časem, bez souhlasu VW, proudit do Ruska, jakkoliv se nejedná o kdovíjak vysoké počty. Přesto chce proti tomu německá automobilka zakročit a nadále vyzývá prodejce, aby auta nevyváželi ven.

Vytipovala ale také "podezřelá" čínská dealerství, která už například v minulosti zkoušela vyvážet auta do jiných zemí, a zkrátka je podle Handelsblattu zařadila na takzvanou černou listinu.

To znamená seznam těch, kterým německý koncern nebude dodávat auta. Chce tím minimálně ztížit situaci s přeprodáváním automobilů. Zároveň také Volkswagen nebude z Číny dodávat do Ruska náhradní díly. I to by mohlo zájem o paralelní dovoz snížit, protože čínské Volkswageny se od těch evropských často výrazně odlišují a jejich díly nejsou vzájemně zaměnitelné.

Mluvčí značky, kterého německý list oslovil, pak ale dodává, že si je existence šedého dovozu vědom. Hlídat všechny možné prodejní kanály, často navázané již dříve například kvůli prodeji ojetin, je také pro automobilku složité. Tím spíše, že Rusko má s Čínou přes čtyři tisíce kilometrů dlouhou hranici.

Zmíněný multibrandový prodejce Avilon má podle svého webu aktuálně v nabídce přes 800 nových Volkswagenů - ne všechny samozřejmě z Číny. Kdo si ale projde nabídku podrobněji, uvidí celé spektrum čínských modelů značky, od dostupné Bory přes Passat až po SUV Tayron, Teramont X nebo elektrický model ID.6. A hodně populární jsou zjevně i levné modely značky Jetta, původně určené jen pro Čínu, kterých je v nabídce přes 240. Ključavto pro změnu na svém webu inzeruje třeba čínskou Škodu Octavia Pro nebo opět čínskou specifikaci Karoqu s prodlouženým rozvorem náprav.

Dodejme, že ani samotný Volkswagen nemá stoprocentní kontrolu nad čínskými aktivitami, vyrábí tam totiž ve společných podnicích se dvěma státními automobilkami: FAW a SAIC. Jak Handelsblatt připomíná, čínská pobočka VW pak jedná dost autonomně a na centrálu ve Wolfsburgu má jen omezená spojení.

Celého "problému" si samozřejmě všimla i ruská média. Například experti oslovení deníkem Izvestija přemítají, že i kdyby se Volkswagenu onen zákaz povedlo úspěšně zavést, Číňané i Rusové najdou jiné cesty, jak auta do země zatížené mnoha obchodními embargy dostat. Na druhou stranu ale také připomínají, že podobné kroky jako VW by mohly učinit i jiné značky vyrábějící s lokálním partnerem v Číně - třeba Ford, Toyota nebo Mazda.

Koncern Volkswagen v Rusku - tamní aktivity mimochodem vede Škoda Auto - zastavil výrobu a dovoz svých aut prakticky ihned po začátku invaze na Ukrajinu. Zatím do odvolání. Na rozdíl od Renaultu nebo Nissanu svou továrnu v Kaluze neprodal a vyčkává, jakkoliv spekulace naznačují rozhovory s potenciálními zájemci z Ruska nebo Kazachstánu, píše Handelsblatt. Naopak společný podnik s automobilkou GAZ v Nižném Novgorodu skončil už v červnu loňského roku.