Víte, která škodovka ho měla první? Logo s okřídleným šípem slaví sto let

Jako k BMW patří modrobílá vrtule, Mercedesu trojcípá hvězda a Peugeotu lev, je pro automobily Škoda typický okřídlený šíp. Slavné logo si přitom původně vůbec nezaregistrovala automobilka z Mladé Boleslavi, ale plzeňské Škodovy závody. Stalo se tak před sto lety, 15. prosince 1923.

Kdo je autorem takzvaného okřídleného šípu? To se dodnes neví a je pravděpodobné, že už se to ani nikdy přesně zjistit nepodaří. Logo se stalo výsledkem veřejné soutěže, návrhů se údajně sešly tři stovky. Nápad na okřídlený šíp inspirovaný Indiánem s čelenkou prý mohl vzejít z hlavy někdejšího obchodního ředitele plzeňské Škodovky Tomáše Magliče, pozdější podobu snad mohli ztvárnit sochaři Otakar Španiel nebo Otto Gutfreund.

Jisté není ani jedno, což připomínají i lidé z továrního muzea Škoda Auto. Oficiálně je tak autor loga zkrátka neznámý. Známý je naopak fakt, že původně byly zaregistrované dvě podoby: se třemi a pěti pery, druhá jmenovaná měla ještě uvnitř kulatého loga nápis "Škoda". Protože by byla ale složitá identifikace emblému při výrazném zmenšení, od nápisu bylo upuštěno úplně a šíp byl opatřený pouze třemi pery.

To vše se ale odehrálo v době, kdy auta z Mladé Boleslavi nesla jméno a logo Laurin & Klement. Až když v roce 1925 došlo ke spojení automobilky s plzeňskými Škodovými závody, které si okřídlený šíp zaregistrovaly, objevilo se i na autech. Úplně prvním modelem, který jej dostal, byla údajně luxusní Škoda Hispano-Suiza. Tou jezdil i Tomáš Garrigue Masaryk.

Chvíli se ještě některé modely prodávaly jako Laurin & Klement Škoda, záhy se ale všechny jmenovaly už jen Škoda a dostaly paralelně s produkty z Plzně stejný emblém na kapotu. Auta zhruba do poloviny 30. let také používala jméno "Škoda" uvnitř modrého oválu s vavřínovým věncem v prstenci.

Podoba loga se dlouho neměnila, pouze v roce 1937 se pod něj dostal ještě nápis "Škoda". Nejčastěji byl emblém modrý nebo stříbrný - to proto, že jeho základem byl kov, v 50. a 60. letech se objevila i varianta červená.

Skutečně výraznou změnou prošel znak Škoda počátkem 90. let, kdy automobilku definitivně převzal Volkswagen a do výroby se dostal první automobil vyvinutý pod jeho vedením: Felicia. Modrou napevno nahradila zelená, poprvé se také objevil široký prstenec, který nesl zpočátku nápis "Škoda Auto". V roce 1994 ale došlo k dalším dílčím změnám. Prstenec se zbarvil dočerna a nápis "Škoda" byl doplněný vavřínovým věncem, respektive alternativně nápisem "Auto". Poprvé se emblém v této podobě objevil na Felicii.

Zároveň také došlo k situaci, kdy dvě Škodovky měly sice stejné logo, ale jiného vlastníka. Škoda Auto tak získala výhradní právo užívat okřídlený šíp na autech, dílech na auta a věcech s auty souvisejícími. Plzeňská Škodovka ho pak v odlišné designové podobě - zůstala modrá a celkově jednodušší - používala třeba na tramvajích nebo vlacích.

Na autech se emblém dlouhou dobu neměnil, zažil dvě generace Octavie i Fabie, první SUV Yeti nebo MPV Roomster. Až na ženevském autosalonu v roce 2011 odhalila škodovka logo výrazně inovované. Zmizel černý prstenec s nápisem "Škoda", logo se celkově zjednodušilo, zostřilo a přidalo na prostorovém ztvárnění.

Zelená dominantní barvou sice zůstala, jen v jiném odstínu, chromovaná obruba loga byla ale mnohem tenčí než dosavadní prstenec. Na autech mělo logo kompletně chromovanou podobu s černým pozadím, zelená se na něm neobjevovala. V roce 2016 se pak nápis "Škoda" na různých propagačních materiálech přestěhoval pod logo, před tím byl nad ním.

Na určitou dobu zůstal okřídlený šíp stejný, až v roce 2018 jej v zadní části vozu vystřídal nápis "Škoda". Jednalo se o první výraznější designový podpis tehdy nového šéfdesignéra Olivera Stefaniho, který se postupně rozšířil na celou modelovou řadu. Nejdříve jej dostaly nové modely Scala či Kamiq, později se objevil i na Fabii nebo Superbu.

Že nepůjde jen o ojedinělý designérský výkřik, ukázal loňský prototyp Vision 7S. Škodovka s ním totiž představila i nové logo, které je složené právě jen z písmenek, přičemž kvůli symetrii má "S" integrovaný háček. "Š je v názvu pro nás, kteří ho používáme. I lidé, kteří třeba i deset let pracují ve Škodě, říkají nejčastěji Skouda. Nový logotyp působí mezinárodněji. Navzdory lásce k našemu okřídlenému šípu si nemůžeme myslet, že kde se objeví, lidé hned vědí, co je to za auto," komentoval loni změnu pro Hospodářské noviny člen představenstva automobilky Škoda Auto zodpovědný za prodej a marketing Martin Jahn.

Toto provedení emblému má být ale vyhrazeno jen pro elektromobily. Auta se spalovacími motory mají až do jejich konce i nadále využívat klasické logo s okřídleným šípem.

Už loni v červnu také Škoda Auto koupila od strojírenské firmy Škoda Group práva na značku Škoda i okřídlený šíp s tím, že plzeňská společnost může obojí užívat do roku 2029. Povedlo se tím tak ukončit spor mezi oběma firmami, vést by to v budoucnu mělo také lepší diferenciaci produktů obou podniků.