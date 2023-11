Veteránská scéna v šoku. Známý německý restaurátor obviněn z prodeje padělků

Obchodník Klaus Kienle a jeho firma na renovaci aut patřila donedávna k absolutní špičce. Osmdesát zaměstnanců podniku sídlícího nedaleko Stuttgartu dávalo nový život vzácným Mercedesům, do kterých pak investovali nejbohatší lidé z celého světa. Před pár dny však podnik vyhlásil bankrot. Pětasedmdesátiletý Kienle je už šestý měsíc vyšetřován, policie jej viní z podvodu.

Poslední květnový den vjíždí do areálu restaurátorské firmy Kienle Automobiltechnik v Ditzingenu několik Mercedesů. Nejde však o auta, za kterými by se člověk otočil, všechno jsou to nenápadné kombíky z posledních let. Vyskakují z nich policisté, kteří následně zatarasí všechny východy z budovy. Po několikahodinové razii neodcházejí s prázdnou: Zabavují dokumenty, paměťová média i náhradní díly. A k tomu i dva automobily.

Kriminalisté současně prohledávají také soukromé domy majitelů, kromě rezidence Klause Kienleho, který podnik v roce 1984 zakládal, jde podle informací z německého tisku také o příbytky jeho dvou synů. Později policie vydá prohlášení, že "vyšetřuje firmu z regionu Stuttgart kvůli podezření z podvodu při obchodování s exkluzivními klasickými vozy". Měla vyrábět a prodávat profesionální duplikáty veteránů, se kterými se dlouho neobchodovalo.

Celý skandál přitom nenápadně odstartoval už před rokem. Tehdy se Ralph Grieser, také německý obchodník se vzácnými auty, vypravil na jednu z mnoha švýcarských cest, aby v zemi zaslíbené kvalitním veteránům zkusil pro svou firmu Depot3 najít něco zajímavého.

A skutečně se mu v říjnu podařil kapitální úlovek - v seníku jednoho z místních zemědělců narazil na pěkný červený roadster Mercedes 300 SL. "Baterie byla odpojena a vjezdové dveře zataraseny parkujícím traktorem," prozradil deníku Bild detaily nálezu.

Grieser za auto zaplatil 1,6 milionu eur (kolem 39 milionů korun) a následně s ním zamířil do Německa. Když však vzácný nález ze stodoly přihlašoval na dopravním inspektorátu, dozvěděl se, že stejné auto jezdilo s německými espézetkami ještě v roce 2017. "Bylo mi hned jasné, že musí existovat duplikát, protože můj Mercedes stál tou dobou prokazatelně ve Švýcarsku," cituje Griesera Bild.

Majitel "švýcarského" Mercedesu zahájil pátrání na vlastní pěst, které jej nakonec přivedlo až do showroomu Klause Kienleho. Ten před časem nabízel auto se stejnými identifikačními čísly, ovšem ve žluté barvě. Vůz je ostatně dodnes k vidění na kalendáři pro rok 2020, který si firma nechala vytisknout.

Griese podrobil svůj draze nabytý Mercedes důkladné prohlídce. Odebral vzorky karoserie ze tří míst, s výsledkem, že materiál pochází ze 60. let. Také všechna výrobní čísla nalezená na voze se shodovala s tovární databází.

Jak je ale možné, že Grieseho Mercedes je červený, když originál, který mimochodem absolvoval ženevský autosalon v roce 1961, měl žlutou barvu? Dokonce přesně takovou, jakou mělo i auto z Kienlova kalendáře?

I pro to existuje rozumné vysvětlení. Původní majitel auto už koncem 60. let přelakoval. A originální žlutá barva "Phantasiegelb" dnes na několika místech karoserie prosvítá. Znalci potvrdili, že Grieseho Mercedes je ten pravý. S jejich závěry se nakonec ztotožnila i policie.

Restaurátor Kienle nepopírá, že pochybný Mercedes 300 SL ve své prodejně nabízel. Brání se však nařčení, že by se na restaurování, či dokonce stavbě padělku jakkoliv podílel. "Všechna obvinění se uspokojivě vysvětlí," prohlásil krátce po obvinění. Jenže se tak dodnes nestalo.

Firma mezitím přišla o své zákazníky, z nichž většina se do Ditzingenu pro veterány vracela opakovaně. A s důvěrou zákazníků odešly i peníze. Uznávaný podnik tak před několika dny musel vyhlásit platební neschopnost.

Klaus Kienle trvá na tom, že celý případ je pouhou mstou bývalého zaměstnance. Státní zástupce Aniello Ambrosio ale nadále ujišťuje, že vyšetřování případu stále pokračuje.

A majitelům vzácných Mercedesů nezbývá než s napětím sledovat, jací kostlivci ještě z německé veteránské skříně vypadnou. Některé indicie totiž naznačují, že případ roadsteru ze švýcarské stodoly může být jen špičkou ledovce.