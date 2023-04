Velký přehled evropských cen: Kam vyrazit pro levnější Škodu Octavia?

Škoda Octavia je bestsellerem nejen v Česku, ale pravidelně se jí daří i na dalších evropských trzích. A to navzdory tomu, že podle zažitých představ nemá zrovna dvakrát podbízivou cenu. I to nás přimělo k tomu, abychom se podívali, kolik vlastně stojí v 15 evropských zemích.

Volba padla na Octavii Combi s benzinovou patnáctistovkou TSI o výkonu 110 kilowattů a manuální šestistupňovou převodovkou. Jako referenční jsme zvolili výbavu Ambition, která se dá v Česku pořídit od 719 900 korun.

Tam, kde to bylo možné, jsme tedy sáhli po stupni Ambition, případně takovém, který svou skladbou nejvíce odpovídal českému ceníku. Je mimochodem zajímavé sledovat, že s tím, jak se odlišují napříč Evropou ceny "oktávky", se liší i výbava. Třebaže se jmenuje stejně.

Hned na úvod musíme zmínit, že v mapce níže nenajdete úplně všechny evropské trhy, ale jejich reprezentativní vzorek. Jedním z důvodů je, že ne všude se Octavia Combi 1.5 TSI Ambition nabízí. Třeba ve Španělsku v konfigurátoru najdete jen mildhybridní patnáctistovku s automatem, v Portugalsku nebo Rumunsku je zase k mání jen liftback a v Maďarsku pro změnu Octavia vypadla z konfigurátoru úplně.

Minimálně některé tyto jevy ale jistě budou souviset s modernizací, která se chystá na začátek příštího roku. Objednávkové knihy se rychle plní, Škoda tak i proto dočasně omezuje nabídku.

Pokud by se někdo nakonec rozhodl dovézt si auto z některé evropské země - a že právě Octavia Combi je v Chorvatsku, Polsku nebo Bulharsku výrazně levnější -, kromě úspory peněz jej čeká i jistá byrokratická zátěž.

V Česku prodejce prakticky vždy nabízí možnost vyřízení formalit s přihlášením auta do provozu na základě plné moci. U individuálně dovezeného auta se o to musí vždy postarat nový majitel sám. Při nákupu vozu ze zemí Evropské unie však jde o formalitu, kterou lze na úřadech vyřídit během jedné návštěvy stejně rychle, jako by auto pocházelo od tuzemského prodejce.

Komplikaci ale představuje daň z přidané hodnoty. Zatímco u ojetin se DPH automaticky platí vždy v zemi nákupu, u nového auta je to jinak. Pokud je dovezený vůz mladší než šest měsíců nebo nemá na tachometru najeto více než šest tisíc kilometrů, je považován za nový. A v takovém případě se DPH platí v zemi, kde jej hodlá nový majitel uvést do provozu.

Před přihlášením auta v České republice je tedy nutné navštívit finanční úřad a podat formuláře Přiznání k DPH a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Vše by se mělo stihnout do deseti dnů po koupi. I když pro zájemce z Česka je v tomto případě možné pořídit auto za hranicemi bez tamní DPH, v praxi to může vypadat jinak. Prodejce totiž nemá jistotu, že auto skutečně skončí zahraničí - a pokud by se tak nestalo, musel by obchodník platit DPH ze svého.

Proto prodávající zpravidla po kupujícím vyžaduje kauci, která se rovná výši DPH dané země, například v případě Německa je to 19 %. Po uhrazení DPH v Česku pak nový majitel auta dostane od prodejce kauci zpět. Znamená to však, že si musí vytvořit finanční rezervu, aby byl v jednu chvíli schopen uhradit daň za auto ve dvou zemích.

V zahraničí se dá výrazně ušetřit

Aby byla situace v našem přehledu jasnější, zahraniční ceny jsme nejen přepočítali na koruny podle kurzů platných k 3. dubnu na stránkách České národní banky (například euro se v tu chvíli rovnalo 23,44 koruny), ale zároveň rovnou provedli i změnu DPH na českou sazbu. Ta je 21 procent. I proto jsou ceny navzájem srovnatelné. V mnoha zemích se pak většinou při registraci auta platí zvláštní daně - například ve Francii z emisí a u těžších aut i hmotnosti. Ty do cen v interaktivní mapce níže zahrnuty nejsou.

Ze srovnání cen Octavie Combi tak vyplývá celá řada zajímavých informací. Například to, že česká cena 719 900 korun je zhruba na úrovni průměru sledovaných evropských zemí. Zároveň je ale Octavia v Česku dražší než třeba ve Švédsku (tam mají ale mnohem jiné daně při registraci auta) nebo ve Slovinsku. Minimálně Švédsko má přitom podle ukazatelů silnější ekonomiku než Česko.

Především oproti Slovinsku je rozdíl skutečně skoro propastný, jde o více než 120 tisíc korun. Ve výbavě jsou odlišnosti jen minimální: v Česku nejsou její standardní součástí mlhovky, ve Slovinsku zase třeba bezdrátové nabíjení telefonu. Ještě větší rozdíl než ve Slovinsku je v Polsku, kde je sledovaná verze kombíku vůbec nejlevnější, v přepočtu za 587 tisíc korun. V ceně tam mimochodem získáte třeba couvací kameru a mlhovky, chybí ale bezdrátová nabíječka.

Co nabízí Škoda Octavia Ambition? Ve zkratce si připomeňme, jaké vlastně prvky má ve výbavě v Česku Octavia Combi Ambition. Jedná se třeba o nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, tempomat, dvouzónovou automatickou klimatizaci, rádio s osmipalcovou obrazovkou a konektivitou Apple CarPlay a Android Auto, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, multifunkční kožený volant, automatická světla a stěrače, startování tlačítkem, vyhřívaná a sklopná zrcátka, diodová světla vpředu i vzadu, střešní ližiny nebo 16palcová litá kola.

Naopak zdaleka nejdražší je ze sledovaných zemí Octavia v Německu a Rakousku - to je ale již tradiční pohled, patrně hlavně díky síle zdejších ekonomik. V přepočtu zde ceny přesahují 850 tisíc korun, auta jsou však o poznání lépe vybavená. Třeba skladbou nejbližší model Base z německého ceníku má oproti české verzi Ambition navíc prvky jako vyhřívaná přední sedadla, přední parkovací senzory nebo digitální budíky. V Rakousku v ceně dostanete navíc mimo jiné mlhovky.

Právě mlhovky, 17palcová kola a desetipalcový displej rádia místo osmipalcového jsou asi nejčastějšími dodatečnými prvky, které Octavia na zahraničních trzích oproti tomu českému nabízí. Naopak často v zahraničí chybí bezdrátová nabíječka telefonů, za niž se musí připlácet.

V souvislosti s výbavou za zmínku stojí i to, že v Chorvatsku se Octavia nabízí rovnou ve verzi Style s prvky jako maticová diodová světla, přední parkovací senzory, digitální budíky nebo bezklíčový přístup do vozu. Přesto je tam levnější než v Česku. Podobná situace je i v Estonsku, kde má auto ve výbavě Elegance navíc mlhovky, bezklíčové odemykání, digitální budíky, přední parkovací čidla, elektrické víko kufru nebo vyhřívání předních sedadel. I tak je levnější.

Za zmínku stojí Slovensko, kde je škodovka rovněž levnější, navíc s vyhříváním předních sedaček. Zajímavostí je i to, že třeba Itálie je jedinou zemí, kde má v základu výbava Ambition adaptivní tempomat.