Dovozu starší "ameriky" už nic nebrání, padla osmiletá hranice pro ojetiny

Březnová novela silničního zákona rozšiřuje možnosti při registraci ojetých aut pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Usnadní to hlavně dovoz žádaných modelů ze Spojených států, které jsou v Evropě hůře dostupné.

Až dosud platilo, že osobní auto dovezené z takzvaných třetích zemí nesmí být starší osmi let. Tato hranice od 1. března padla, dovážené vozidlo už není omezeno věkem. Zároveň však došlo ke zpřísnění emisní normy, kterou musí plnit: Až dosud stačilo Euro 2, nově platí Euro 3.

Novela podstatně usnadní individuální dovoz aut zejména z USA, odkud k nám ojetiny ze zemí mimo EU míří nejčastěji. Je tomu tak proto, že technické předpisy pro auta prodávaná ve Spojených státech do značné míry odpovídají evropským a registrace takového vozu v Česku je relativně jednoduchá. Nebýt změny zákona, letos by šlo na české espézetky přihlásit auto ročníku 2015 a mladší. Nyní však může zájemce vybírat i mezi vozy z konce 90. let minulého století.

Petr Říha ze zkušebny motorových vozidel Dekra uvádí, že nově prodávaná auta v České republice musela povinně plnit Euro 3 nejpozději od července 2001. Podle něj však ve Spojených státech této evropské normě nezřídka vyhovují vozidla vyrobená už v roce 1997. "Určit přesné datum bych si ale netroufl, například Kalifornie měla vždy předpisy nejpřísnější a nelze vyloučit, že v jiném americkém státě byla v té době legislativa benevolentnější," dodává.

Podle Říhy by zájemce o starší auto z USA mělo zajímat, zda má vůz OBD zásuvku s palubní diagnostikou, přes kterou lze načíst tzv. readiness kódy. Tyto kódy souvisejí s emisním systémem auta a jsou poznávacím znamením, že vyhlédnutý vůz vyhoví požadavkům normy Euro 3.

Pro úspěšné přihlášení auta do provozu v Česku je i nadále třeba doložit originál technického průkazu, což je v případě auta ze Spojených států "Certificate of Title". Podle poznatků Petra Říhy mají dovážená auta nezřídka pouze takzvaný Salvage Certificate. Ten americké úřady vydávají k autu tehdy, když policie zabaví technický průkaz po nehodě.

V západní Evropě existuje několik velkých firem, které bouraná americká auta vybavená pouze tímto dokladem vykupují a opravují. "Přihlásit takové auto do provozu sice teoreticky lze, ale jeho majitel musí prokázat, že bylo opravené s použitím náhradních dílů originální nebo vyšší kvality," upozorňuje odborník a dodává, že získat právě takové dobrozdání bývá často kamenem úrazu.

Vzhledem k tomu, že i nadále lze z USA přivézt auto starší třiceti let a přihlásit jej na veteránské značky, novela tak přináší individuálním dovozcům možnost přihlásit "ameriku" takřka libovolného stáří. S výjimkou ročníků 1994 až 1996, které však třicetiletou veteránskou hranici pokoří postupně v příštích třech letech.