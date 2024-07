V německém autoprůmyslu se bude propouštět. Firmy opouštějí západní Evropu

Více než polovina firem v německém automobilovém sektoru plánuje snižování počtu pracovních míst.

Firmy v německém autoprůmyslu budou propouštět. Hlavními důvody jsou rostoucí náklady a příchod nové konkurence, zejména z Číny. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Horváth mezi podniky v odvětví, na který dnes upozornila agentura DPA.

Se snižováním počtu zaměstnanců v Německu podle průzkumu v příštích pěti letech počítá 59 procent dotazovaných podniků, zatímco zvyšování počtu pracovníků plánuje pouze 15 procent firem. Automobilový průmysl má v Německu velmi silné postavení.

Ve zbytku západní Evropy chystá podle průzkumu snižování počtu zaměstnanců 53 procent dotazovaných podniků.

"Čím dál více se vyrábí tam, kde se auta prodávají," uvedl odborník na automobilový průmysl Frank Göller ze společnosti Horváth. "Není to nic nového, ale nabírá to na síle," dodal. Důsledkem tohoto vývoje je podle něj přesun pracovních míst ze západní Evropy do jiných částí světa.

Podle průzkumu plánuje 75 procent dotazovaných podniků nové výrobní kapacity v Indii. V Číně i ve východní Evropě má v úmyslu nové výrobní kapacity budovat 60 procent podniků, píše DPA.

"V Německu vznikají nové závody jen zřídka," uvedl Göller. "Pokud se nové závody stavějí, pak obvykle mimo Německo. A tam se také zvyšuje zaměstnanost," dodal.

Automobilový průmysl sice podle Göllera v Německu dál výrazně investuje, tyto investice však směřují hlavně do nových produktů a technologií a do přechodu produkce od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům. "Ve výrobě se ve velké míře investuje do automatizace výrobních zařízení a do digitalizace," uvedl Göller.