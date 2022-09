Trh s novými auty v Rusku se hroutí. Škoda Superb stojí více než dva miliony korun

Z nabídky západoevropských značek už na stránkách automobilek zbyly jen paběrky. I ty se však prodávají za násobně vyšší ceny než před válkou. Oficiální ruská statistika prodeje aut za srpen uvádí, že se tamní trh s novými auty meziročně propadl o 62 procent.

Na první pohled vypadají ruské stránky evropských automobilek normálně. Pozornější pohled však napoví, že něco přece jen nehraje. BMW na titulní stránce inzeruje ojetiny, Škoda zase nabízí speciální "hokejovou edici" modelů Karoq, Octavia a Rapid. Auta stojí na fotografii seřazená na zamrzlém rybníku úplně stejně jako letos v únoru. Nabídka pochází ještě z doby, kdy na Ukrajině nebyla válka.

Pár aut však přece jen v nabídce značky zůstalo. Rapid, který se ještě koncem zimy montoval v kalužské továrně, nabízí dealer ze Samarské oblasti v přepočtu za 818 tisíc korun. Auto je v základní výbavě s ručně řazenou převodovkou a plechovými koly. Kdo chce větší a lépe vybavenou Octavii, uspěje u dealera v Togliatti. Na skladě mu zbyla tmavě šedá s automatem a litými disky, chce za ni 1 453 700 korun.

Patrně nejdražší Škodou ze současné ruské nabídky je Superb v základní výbavě Ambition, za který moskevský dealer žádá v přepočtu 2 303 700 korun. V Česku Superb se srovnatelnou výbavou stojí sotva polovinu, na stránkách Škody za něj chtějí 1 074 900 korun.

Je pozoruhodné, že se mladoboleslavská Škoda v srpnovém žebříčku nejprodávanějších aut v Ruské federaci stále drží na devátém místě, ačkoliv své podnikání na zdejším trhu ukončila už před půl rokem. Pohled do statistiky Asociace evropských podniků (AEB) se sídlem v Moskvě říká, že mladoboleslavské automobilce stačilo k tomuto "úspěchu" prodat 640 vozů. Což je jen zlomek ve srovnání se stejným obdobím loni.

Vysvětlení je prosté - až na jedinou výjimku v podobě čínské automobilky Haval poklesl letos odbyt u všech značek. Dokonce i VAZ, který díky embargu skončil s velkým náskokem první, prodal minulý měsíc o sedm procent aut méně než loni. Vozy Lada jsou přitom jedněmi z mála, které lze v Rusku pořídit ještě za předválečné ceny. Model Granta je inzerován za částku začínající na 678 300 rublech, což je zhruba 282 tisíc korun.

Značka Prodeje srpen 2022 Prodeje srpen 2021 Rozdíl oproti 2021 1. Avtovaz (Lada) 18 087 ks 19 428 ks -7 % 2. Kia 4004 ks 17 277 ks -77 % 3. Haval 2990 ks 2373 ks +26 % 4. GAZ 2907 ks 5161 ks -44 % 5. Hyundai 2892 ks 14 106 ks -79 % 6. UAZ 2491 ks 2720 ks -8 % 7. Geely 1990 ks 2165 ks -8 % 8. Renault 1736 ks 9699 ks -82 % 9. Škoda 640 ks 5497 ks -88 % 10. Volkswagen 534 ks 6754 ks -92 %

Slabý výsledek VAZu má také svůj důvod. Automobilka se od začátku invaze potýká s nedostatkem dílů pro výrobu - většinu z nich dodával její bývalý většinový vlastník Renault, který však svůj podíl krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu prodal. Výroba v Togliatti od té doby střídavě běží a stojí, některé přidružené závody ji dodnes neobnovily vůbec.

Ukazuje se také, že náhrada západoevropských značek čínskými výrobci neproběhla tak rychle, jak ruský režim na začátku invaze sliboval. To samé platí i o dodávkách dílů potřebných pro výrobu aut.

Prezident Avtovazu Maxim Sokolov v nedávném rozhovoru pro televizní kanál RBK přiznal, že automobilka stále marně hledá dodavatele 1500 součástek, což je přesně třetina z celkového počtu 4500, který je k výrobě celého auta třeba. "Nutí nás to pracovat v nouzovém režimu, což vytváří další rizika. A nutno podotknout, že tato rizika se naplňují," uvedl prezident a dodal, že "signály o zastavení dodávek konkrétních komponentů přicházejí každý den".

Z rozhovoru vyplynulo, že by situaci vyřešil návrat Renaultu do automobilky. Šéf Avtovazu jej nevyloučil, neboť podle něj jeho firma loni generovala polovinu zisku celého Renaultu. "Který podnik by se dobrovolně vzdal poloviny svých příjmů," zauvažoval Sokolov a nezapomněl dodat, že firmy, které z Ruska odešly, toho budou litovat.