Rusové po pauze rozjíždí výrobu jediného modelu. Lada více čoudí a je méně bezpečná

Ruské automobilce trvalo tři měsíce, než přišla na způsob, jak vyrábět auta bez dílů ze Západu. Recept je to geniálně jednoduchý: Když díly nemáme, tak je tam nedáme.

První červnové pondělí je den, na který s napětím čekají všichni zaměstnanci ruské automobilky VAZ v Togliatti. Z výrobních pásů má po neplánovaných odstávkách výroby začít sjíždět model Granta ve "zjednodušené verzi". Tento přídomek se v Rusku vžil pro označení aut, kterým chybí prakticky vše moderní.

Podle informací listu Izvestija chystaná Lada nesplní ekologickou normu Euro 5, která až donedávna v Rusku platila. Také jí budou chybět airbagy, protiblokovací systém brzd ABS a stabilizace podvozku ESP. Zatímco základní verze Vesty bude ochuzena i o elementární komfortní výbavu, za příplatek budou k dispozici alespoň elektricky ovládaná okna a posilovač řízení.

Lada současně trochu zlevní, prodejní cena má začínat na 600 000 rublech (zhruba 220 000 korunách), zatímco v současnosti je Granta v nabídce za 727 900 rublů (265 000 korun).

Ruský deník cituje slova viceprezidenta Národní automobilové unie Antona Šarapina, který má obavy, že absence ABS u nových aut zvýší na ruských silnicích nehodovost. S tím podle listu souhlasí i Oleg Šatov, ředitel kazašské školy vyšších řidičských dovedností: Celá generace motoristů podle něj netuší, jak se auto bez ABS a dalších elektronických systémů na silnici chová.

Výrobu "zjednodušených verzí" aut posvětila před časem ruská vláda jako reakci na bojkot dodávek automobilových dílů z EU. Vládním dokumentem byly mimo jiné změkčeny požadavky na crashtesty, výrobci si také mohou sami dle libosti zvolit, jakou ekologickou normu výfukových plynů budou jejich auta plnit. Teoreticky to může být i norma Euro 0, která byla v Evropě zakázána v roce 1992.

Chytré ruské hlavy

AvtoVAZ získal koncem května nového ředitele, kterým je bývalý ministr dopravy Maxim Sokolov. Představenstvem zvolený kariérní úředník si musel rychle zvyknout, že mu do řízení podniku bude kdekdo mluvit. Šéf ministerstva průmyslu a obchodu Denis Manturov jej ihned zaúkoloval výrobou "nových produktů", které budou postaveny "na ruských platformách" s využitím znalostí "ruských inženýrů", to vše "s maximálním zapojením ruských dodavatelů".

Připomeňme, že celá výroba AvtoVAZu byla až dosud úzce provázána se značkou Renault. A letos v Togliatti finišovaly přípravy na příchod moderní koncernové platformy CMF-B, která měla vyráběným modelům zlepšit jízdní vlastnosti.

Tato možnost ovšem nyní padla a VAZ má v zásadě jen dvě možnosti: Buď najde nového partnera mezi čínskými automobilkami, nebo bude pokračovat ve výrobě modelů Granta a Niva na vlastní platformě. Že by se automobilce s přispěním "ruských inženýrů" podařilo vyvinout platformu vlastní, nevěří v Rusku kromě politiků nikdo.

Dohnat a předehnat

Denis Manturov má velké plány i s bývalou moskevskou továrnou Renaultu, kde se prý chystají na obnovení výroby Moskvičů. Vše je ale zahaleno zvláštní informační mlhou, takže nikdo přesně netuší, jak by měl nový Moskvič vypadat a na co by měl jezdit. Nejlogičtěji vypadají zprávy o tom, že by se mohlo jednat o elektromobil. Ten by mohl celkem jednoduše vzniknout ve spolupráci s některým z čínských výrobců, kteří se však v současnosti do válčícího Ruska nehrnou.

"Každý Rus chce mít svého Moskviče," přispěl do debaty o budoucnosti značky mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Ale musí to být dobré auto," zauvažoval. "Pokud se to podaří a Moskvič bude dostatečně šik, pak takové auto bude chtít samozřejmě každý, včetně prezidenta," odpověděl ještě na otázku, zda by si Moskviče koupil on sám nebo dokonce snad i Vladimir Putin. Posledně jmenovaný má ostatně podle oficiálních údajů ve své garáži jen výrobky sovětské provenience: Dvě Volhy GAZ-21, jednu Ladu Niva a stanový přívěs Skif.

Plány ruského automobilového průmyslu, postrádající reálný základ, se táhnou už od dob Sovětského svazu. Například v roce 1982, když přišel GAZ s modernizovanou Volhou 3102, si výrobce dal závazek, že během pěti let dostihne automobilku Mercedes-Benz. A během další pětiletky ji měl dokonce překonat - jak nabídkou modelů, tak kvalitou výroby.

Celou situaci kolem snění o nových modelech trefně zhodnotila Olga Nikitinová v komentáři ruského listu Kommersant s názvem Kolos na dřevěných kolech: "Vzhledem ke zkušenostem z dřívějších ruských pokusů vyrábět domácí zázraky techniky pochybuji, že se všechny tyto akce zhmotní do hotového vozu, po kterém bude poptávka."