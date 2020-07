Trh s auty se zvedl jen ve Francii. Díky šrotovnému, které se už z poloviny vyčerpalo

Na červnové prodeje aut v Evropě není hezký pohled, skoro všechny země zaznamenaly proti červnu loňského roku dvouciferný pokles. V Německu dosáhl 32 %. Jedinou výjimkou je Francie, kde se prodalo o 1,2 % víc aut než loni. Pomohlo velkorysé šrotovné. Otázka je, jak dlouho si ho země bude moci dovolit.

Kdo by se po dvou letech vrátil z Marsu nebo džungle do dnešní Francie, nejspíš by užasl nad současnou politikou prezidenta Macrona. Původní plány zdražit individuální mobilitu zelenými daněmi musel po neobvykle rozsáhlých protestech vzdát. Teď jeho vláda v reakci na hospodářský pokles rozdává lidem 1,3 miliardy eur na pořízení nových aut. Jde navíc o součást širšího osmimiliardového plánu na podporu inovací, ekologie a vzdělání v automobilovém odvětví.

Program představený 26. května zvýhodňuje pořízení 200 000 emisně příznivých vozidel do konce roku. V platnost vstoupil 1. června a na prodejích se okamžitě projevil. Minulý týden však ministr hospodářství Bruno le Maire konstatoval, že polovina zájemců už podporu využila a celá akce se vyčerpá ještě během léta. Jestli vláda nechá ruku otevřenou i potom, ministr nepotvrdil ani nevyvrátil.

Program rozšiřuje dosavadní zelené bonusy, které Macronova vláda zavedla v lednu 2018. Za prvé jde o dotaci na pořízení elektromobilu. U soukromých osob stoupla ze 6000 na 7000 eur, firmám na 5000 eur. Nově je zavedena prémie 2000 eur také na pořízení plug-in hybridu.

Za druhé vláda zvyšuje částku šrotovného: při pořízení elektromobilu z dosavadních 2500 eur na 5000, nově také 3000 eur na pořízení auta se spalovacím motorem. Podmínkou je sešrotování dieselu vyrobeného do roku 2006 (emisní norma Euro 4) nebo benzinového vozu do roku 1997 (Euro 1). Nově pořízený vůz může být dokonce i ojetý. U spalovacích motorů ale musí splnit emisní normu Euro 6 a limit emisí CO2 109 g/km v cyklu NEDC. Obě pobídky lze sčítat, takže soukromý majitel může získat až 12 000 eur.

Zahrnutím spalovacích motorů a zánovních ojetých vozů se Francouzi vydali na realističtější cestu než Německo, kde politici rozhodli podpořit pouze elektromobily. Ty jsou totiž stále tak drahé, že by na ně podstatná část obyvatel ani se zelenými bonusy nedosáhla. V posledku by právě nejstarší vozidla nejchudších lidí zůstala dál na silnicích.

Skrytým, ale stejně realistickým prvkem pařížské politiky je, že se nikoho nesnaží motivovat k odepisování dieselů Euro 5. Jde totiž o stále perspektivní vozidla ve věku pěti až deseti let, navíc povinně vybavená výfukovým filtrem pevných částic. Většina těchto vozů sice v praxi násobně překračuje laboratorní limity oxidů dusíku, to však z hlediska ochrany zdraví představuje řádově menší riziko.

Na druhé straně vládní program jasně podporuje i elektromobilitu a na červnových číslech jsou jasně vidět výsledky. Více než 14 000 vozidel představuje téměř 6% podíl. Ve Francii přitom elektromobily dlouhá léta dosahovaly méně než dvou procent prodejů.

Z tohoto skoku ovšem nelze dělat obecný trend. Elektromobily budou na konkurenceschopné ceny klesat ještě nejméně čtyři roky a tak dlouho francouzská vláda otevřenou dlaň neudrží. Podpora omezená letošním rokem a počtem 200 000 vozů bateriový pohon paradoxně omezuje, protože řada nových modelů má kvůli nedostatku baterií i osmnáctiměsíční dodací lhůty. Což je mimo jiné případ Škody Citigo iV.

Pak se nelze divit, že čtvrtým nejprodávanějším elektromobilem ve Francii je dvanáct let starý a ryze spartánský Citroën C-Zero s reálným dojezdem 120 kilometrů. Nad zásobou donedávna téměř neprodejných skladových vozů s cenou kolem 22 000 eur, z nichž 12 000 zákazníkovi zaplatí vláda, si teď prodejci musí mnout ruce.

Méně užitku ze současného rozdávání mají rodiny s dětmi, které se do malých městských vozítek nevejdou a častěji cestují na delší vzdálenosti. Pak - i kdyby zrovna nechaly sešrotovat diesel z devadesátých let - musejí přesednout do většího MPV, které nejezdí na elektřinu, ani se nevejde do limitu CO2 109 g/km. Nejenže nedostanou žádnou podporu, ale ještě na ni ostatním přispějí drastickou uhlíkovou daní, která u Renaultu Scénic nebo Volkswagenu Touran dosahuje 48 000 Kč.

Těchto přítěží jsou naopak ušetřeni motoristé v Německu. I když si nekoupí elektromobil, do konce roku mohou využít DPH snížené u všech vozidel z 19 na 16 %, což například Volkswagen Golf zlevní o 20 000 až 25 000 Kč. Ještě lépe na tom budou zákazníci v Itálii, vstoupí-li v platnost návrh schválený hospodářským výborem parlamentu. Při sešrotování vozu staršího deseti let dostanou podporu 3500 eur na jakýkoli vůz splňující normu Euro 6.