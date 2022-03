Land Cruiser 300 je civilní verze tanku. Zkratky přes pole má radši než úzké okresky

Toyota Land Cruiser 300 se hodí spíš do jiné destinace než do české kotliny, doma je hlavně na Blízkém východě a v Africe. Nehledě na svou nadrozměrnou velikost tu bude raritou i z jiné příčiny. Oficiálně se přes české dealerství Toyoty objednat nedá, na to musíte využít speciální dovozce, a navíc je o vůz tak velký zájem, že je vyprodaný na roky dopředu. Tento kousek pochází z Emirátů.

Abyste pochopili smysl této obří hranaté kostky na kolech, musíte zapomenout na všechna pravidla, podle kterých si běžný Čech kupuje auto. Land Cruiser 300 je určený pro jiný svět.

V něm velikost auta nehraje roli, protože důležitější je hlavně to, jestli umí projet i dost komplikovanou cestu. Podstatné je mít k tomu i dobrý výhled, vysoko posazený podvozek a tu nejodolnější a také nejschopnější techniku. Bonusem je pak luxusní kabina se všemi komfortními vymoženostmi, jaké mají prémiové značky.

Off-roady od Toyoty v tom mají letitou praxi, a tak není náhoda, že v zemích, kde auto musí hlavně hodně umět, jsou modely tak žádané. Jestli jste někdy byli na Blízkém východě nebo v Africe, určitě jste si všimli modelové řady 70, tedy legendárního odolného pracanta, anebo naopak nejluxusnějšího modelu 200. Tahle auta si vybudovala respekt. Mimochodem, všimněte si, že je hojně využívají i armádní a mírotvorné složky po celém světě, třeba OSN nebo OBSE.

Po 15 letech ale Toyota vrcholnou verzi 200 nahrazuje novější "třístovkou". Základní rozměry zůstaly stejné, tedy délka bez jednoho milimetru pět metrů, šířka dva metry i rozvor 2850 mm. Podvozek s žebřinovým rámem je ale důkladně inovovaný a sdílí techniku s americkým pick-upem Toyota Tundra. Nejzásadnější novinkou je zřejmě výměna motoru, původní benzinovou V8 nahrazuje V6 twin-turbo o objemu 3,5 litru. Snaha snížit emisní limity si posvítila i na tak legendární auta, jako je tento japonský off-road.

Do Evropy se může dostat jedině díky individuálním dovozcům, kteří ho shání nejčastěji na blízkovýchodních trzích. Což je i případ tohoto konkrétního kusu původem ze Spojených arabských emirátů. Dokládá to mimochodem i kniha s návodem k obsluze v arabštině a také varovná upozornění na překážky v mrtvém úhlu ve sklech zpětných zrcátek, rovněž v arabském jazyce.

"Je o něj po světě tak obrovský zájem, že se shání opravdu těžko. Není vůbec šance si poroučet, jak má být vybavené, bereme ze skladových aut, co je. Sehnali jsme jich asi deset a už na ně máme zákazníky," říká Tomáš Petrů z dealerství Dajbych.

Svezli jsme se v něm opravdu jen krátce, nesměli jsme přesáhnout nájezdový limit 200 kilometrů. Ohromuje zevnějškem, který jako by bohorovně přehlížel aerodynamické principy. Čumák tak připomíná přídě amerických tahačů s monstrózními chromovanými maskami. I chromovaná 20" kola padnou víc do vkusu pravděpodobně jiných národů než těch evropských.

Do auta se i skoro jako do kamionu nastupuje, je ohromně vysoké. Vůz má světlou výšku 230 mm, a tak posádka musí do auta naskočit přes schůdek na bočním prahu a chytnout se u toho madla u okenního rámu.

Rozměrná sedadla potažená syntetickou kůží jsou superpohodlná, i když možná až moc plochá, interiér má daleko do představy o pracovním autě, chromem i hezky vypadajícím plastem se na palubce nešetřilo. Světlé čalounění koresponduje i s kůží na palubní desce, i když u auta, které má zvládat i jízdy blátem, se zdá volba těchto obývákových barev trochu nepraktická.

Mnoho funkcí má své tlačítko, což u evropských prémiových aut už také není úplně běžné. Multimediální systém je poměrně přehledný, ale spojení s mobilním telefonem přes Android Auto nám nefungovalo.

Za prostornost Land Cruiser 300 sklízí pochvalu, i ve druhé, a dokonce třetí řadě, která se vyklápí elektricky, je místa spoustu a sedačky jsou navíc elektricky vyhřívané a odvětrávané. I kufr, který v pětimístné konfiguraci a se složenými sedadly nabídne prostor přes tisíc litrů, je prakticky hranatý, jen těžké věci se do takové výšky nakládají hůř.

Trasa z Prahy do Berouna, Kladna a jeho okolí a zpět ukázala, že benzinový 3,5litrový šestiválec twin-turbo o výkonu 305 kW a 650 Nm je naprosto dostačující motor s velkou výkonovou rezervou a příjemným projevem. Fanoušci možná skuhrají, že výměna osmiválce znamená konec éry hojnosti, ale když s autem jezdíte, nenapadne vás, že je v jakémkoliv ohledu méněcenné.

Desetistupňová převodovka výkon posílá na všechna kola a umí efektivně využít výkon motoru, který má plynulý zátah, a navíc dostatečnou sílu už od nízkých otáček. Ani zvuk není vůbec špatný. Výměna motoru, která se významně podepsala na snížení hmotnosti auta zhruba o 200 kg, se má projevit na spotřebě. Ta se udržovala na hodnotě okolo 14 litrů. Berte v potaz, že jde o tak velké sedmimístné auto s pohonem 4×4. Majitel ale bude rád, že do nádrže se dá natankovat 110 litrů benzinu.

Na větší výlet do terénu bohužel nebyl prostor i s ohledem na kilometrový limit, k jízdním vlastnostem na silnici se dá říct to, že Land Cruiser 300 je příjemně houpavý a vyrovnává nerovnosti tak dokonale, jako to umí málokteré auto. Dává pocit robustnosti a výhled přes ohromnou kapotu je skvělý. Jezdit příliš rychle se vám ale s autem velikosti malé chatky na kolech na běžné české okresce chtít nebude, zvlášť když se za zatáčkou vyloupne traktor. Je to zkrátka auto pro svět s daleko širšími silnicemi.

Toyota Land Cruiser 300 3.5l V6 VX V Motor: V6, twin-turbo, 3444 cm3

Výkon: 305 kW (415 k) při 5300 ot./min.

Toč. moment: 650 Nm při 1800 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 6,7 s/100 km

Nejvyšší rychlost: 210 km/h

Spotřeba: 10,1 l/100 km

Objem kufru (7 míst): 175 l /1004 l / 1967 l

Cena od: 2 780 000 Kč

Kdo si ho vlastně kupuje? "Jsou to lidé, kteří ho chtějí pro jeho univerzální schopnosti. V Česku je možná tolik nevyužijí jako v jiných zemích, ale těší je, že když by bylo potřeba, tak projede všechno," vysvětluje Petrů.

Ceny ale nejsou z lidového kraje, základní verze začíná na částce 2,8 milionu, top verze 3,2 milionu Kč. Třeba takové BMW X7 začíná na částce 2,3 milionu a vrcholná M50i vyjde bez pár tisíc na tři miliony korun. Toyota sice vedle X7 působí v jistých detailech trochu obhroubleji, ale univerzálností se jí málokdo vyrovná.

Jen jedna věc trochu zchlazuje nadšení. Redakce Aktuálně.cz se byla před nedávnem podívat u úpravce, který tyto vozy osazuje balistickou ochranou, a ten přiznává, že dřívější jednoduchost a současně extrémní odolnost Land Cruiseru 200 generační obměnou trochu utrpěly a nová 300 je kvůli emisním požadavkům sice lehčí, ale teď je potřeba na některých konstrukčních místech přidávat zesílení. Jestli tedy 300 vydrží to co dřív, ukáže až čas.