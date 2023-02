Test letních pneumatik pro Octavii a spol. Rozdíl v brzdné dráze je až 25 metrů

Tradiční test evropských autoklubů tentokrát prověřil rozměr 205/55 R16, který obvykle vídáme na autech nižší střední třídy. Ze zkoušek tentokrát nevyšel jednoznačný premiant, zato bylo dost těch, kteří propadli.

Společné testy německého, rakouského a švýcarského autoklubu slaví letos 50. výročí. Což je přesně ten důvod, proč zkouškou prošlo přesně padesát pneumatik, tedy nevídané množství. A došlo i na přepracování hodnotících kritérií.

"Nové dvoupilířové hodnocení více zohledňuje ekologické hledisko. To nyní tvoří váhu třiceti procent z celkového hodnocení. Poprvé jsou do standardního hodnocení testu pneumatik zahrnuta také kritéria ekologické udržitelnosti," vysvětluje odborník z rakouského kubu ÖAMTC Steffan Kerbl. Zásadní však podle Kerbla stále zůstává bezpečnost jízdy, která tvoří 70 % celkové známky.

Na první pohled vypadá posílení významu ekologické bilance v testech jako úlitba současným evropským náladám, ve skutečnosti se však pod tímto hodnocením skrývají dílčí parametry, které zajímají každého motoristu: Hluk, spotřeba paliva a rychlost opotřebení pneumatiky. A z toho vyplývající výpočet, jak dlouho pneumatika bude na autě sloužit.

Výsledky testu nejsou právě oslnivé. Na nejvyšší známku nedosáhla ani jedna z pneumatik, deset získalo hodnocení "dobrá". Nejvíce gum, jedenadvacet, odešlo s vysvědčením "uspokojivá", dvanáct bylo shledáno "dostatečnou". A sedm výrobků zcela propadlo.

Nová kritéria testů sledují otěr, hmotnost pneumatiky a také ekologickou udržitelnost. To poslední se týká především výrobních zařízení a souvisejících certifikátů, ale také pneumatiky samotné. "Zde se posuzuje, jestli jde o nové nebo protektorované pneumatiky a zda jsou na nich zbytky z výroby, které se během prvních kilometrů nekontrolovaně a zbytečně uvolňují do životního prostředí," vysvětluje Kerbl.

Kromě toho byla v rámci testu provedena analýza znečišťujících látek všech padesáti testovaných produktů s ohledem na nitrosaminy a PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky). Michelin e.Primacy s očekávatelným nájezdem 71 500 kilometrů a otěrem 34,8 miligramu na kilometr a tunu hmotnosti vozidla jako jediná získala známku "velmi dobrá". S nejhorším hodnocením v této disciplíně odcházejí pneumatiky Zeetex a Avon.

Zatímco v případě Zeetexu je problém v nejnižším předpokládaném nájezdu, pouhých 23 100 km, Avon vykazuje ze všech testovaných pneumatik nejvyšší otěr, konkrétně 126 mg/km/t. Za stejných jízdních podmínek se tedy opotřebovává čtyřikrát rychleji než Michelin.

Zároveň se však ukazuje nechvalně známá souvislost mezi vysokou trvanlivostí a horšími jízdními vlastnostmi při jízdě na mokru, kde si e.Primacy vysloužila pouze "dostatečnou". Kompromisní volbou, která se v testu nakonec umístila v celkovém hodnocení na bronzové příčce, je v případě Michelinu model Primacy 4+.

Patrně nejdůležitějším kritériem při výběru pneumatiky je délka brzdné dráhy. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem při brzdění z rychlosti 80 km/h na suché silnici je pozoruhodných sedm metrů.

Mnohem dramatičtější odlišnosti však byly zaznamenány při stejné zkoušce na mokru. "Rozdíl v brzdné dráze mezi nejlepší a nejhorší pneumatikou byl děsivých 25 metrů. Což by znamenalo, že zatímco první vozidlo obuté do pneumatik Continental PremiumContact 6 už stojí, druhé, jedoucí na gumách DoubleCoin DC99 do něj narazí rychlostí 52 km/h. A to je rychlost srovnatelná s nárazovým testem EuroNCAP," upozorňuje Steffan Kerbl.

Většina pneumatik, která na mokru zaznamenala katastrofální výsledek, patří mezi levné výrobky. "V tomto případě bych určitě nešetřil," varuje Kerbl a dodává, že ideální pneumatika sice neexistuje, ale "existuje mnoho dobrých".

Tabulky s podrobnými výsledky mohou pomoci s výběrem vhodné pneumatiky v závislosti na jízdním profilu konkrétního motoristy. Cena by však měla být v každém případě až na posledním místě. Nikdy není tak nízká, aby vynahradila škody, kterým šlo lepším výběrem zabránit.

Stojí za zmínku, že testem prošla i česká značka Barum s pneumatikou Bravuris SHM. Výsledkem zevrubných zkoušek je známka, kterou tentokrát rozdávali testeři nejčastěji, tedy "uspokojivá". Při podrobném zkoumání jednotlivých disciplín lze dojít k závěru, že pneumatika je takřka ve všem průměrná, což nakonec odpovídá i její ceně zhruba 1450 korun za kus. Cena vítězné pneumatiky Goodyear Efficient Grip Performance 2 na českém trhu začíná na dvou tisících korunách.