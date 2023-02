Raptor ze všech "nejraptorovatější". Extrémní pick-up od Fordu má duši rebela

Ve Fordu se rozhodli, že na Rangeru Raptor doženou až na limit všechno, co se na na něj dohnat dá. Velký pick-up je extrém ve všech ohledech. Někdo možná bude tvrdit, že je to jen "masírka" pro městské floutky, ale nemá cenu si z takových řečí dělat hlavu.

Zdánlivě nespojitelné světy se střetávají v autě, u kterého by se to dalo čekat ze všech nejmíň. U pick-upu. Ford představil nový Ranger a zpočátku ho nabízí v té nejextrémnější verzi. Raptor je všechno, co by si mohli Pejsek s Kočičkou navymýšlet, kdyby místo vaření dortu vymýšleli auto.

Pracant? Jistě, to je jeho základní DNA, utáhne 2,5 tunový přívěs a na korbě odveze europaletu. Pečlivé zpracování a výbava, která vyhoví zhýčkané Evropě? Ani to není žádný problém, LED Matrix světlomety, špičkové audio i kvalitní kůže, vše, co si jen přejete.

Výkony supersportu? Jistě, máte je mít. Třílitrový vidlicový šestiválec se dvěma turby dává 215 kilowattů a 491 Newtonmetrů, a tak i téměř 2,5tunové auto jezdí jako splašené. Komfort rodinného povozu? Beze všeho, navzdory své konstrukci je nečekaně pohodlný a bez obtíží zvládá delší přesuny i po dálnici.

Nad to všechno se perfektně ovládá. Představě o "náklaďáku" je ultimativní Ranger určitě nejdál od všeho, co by vás v souvislosti s ním mohlo napadnout. Samozřejmě, že miluje, když s ním sjedete z asfaltu a vydáte se po polňačkách, kopcích, skrz bahno, písek, zkrátka cestou necestou, a to pěkně divoce. Není to tedy auto, které by naplno dokázal využít úplně každý.

Připraven na přelet nad kopcem

Raptor se od běžných verzí Rangeru liší několika zvláštními úpravami na podvozku. Má jiná ramena na nápravách a specifické tlumiče Fox s větším zdvihem, které Ford používá kvůli jejich adaptaci na skoky: Když snímače polohy kola zaznamenají plný odraz, tlumiče zareagují tak, že ztuhnou, aby při doskoku auta absorbovaly energii. Vůz má také Wattův přímovod a vinuté pružiny namísto standardních listových, které vídáme u běžných Rangerů.

Je tu i systém anti-lag, který omezuje prodlevu typickou pro přeplňované motory. Ještě tři sekundy po uvolnění plynového pedálu drží řídící jednotka obě turbodmychadla roztočená, při opětovném sešlápnutí plynu je tak plný výkon znovu ihned k dispozici.

Všechno, co se na autě měnilo, má zkrátka za cíl vylepšit chování při rychlé jízdě v terénu. I proto má zakrytovaný motor s převodovkou a zesílenou ochranu přídě, kdyby to snad řidič kapku přehnal.

Kdo je duší rebel, potěší ho, že si lze také nastavit, jak moc bude Raptor hlučný. Z výfuků může řvát na celé kolo, anebo naopak potichoučku a nepozorovaně vyjede ze spící ulice. Jsou tu čtyři verze zvuku, aby si řidič mohl vybrat podle nálady.

Vedle toho je tu možnost volby ze sedmi jízdních režimů. Ty upravují chování motoru a převodovky, funkci ESP, odpor řízení a odezvu plynového pedálu. V očích Raptoru není terén jako terén, a tak si lze nastavit ten nejvhodnější pro jízdu mezi kameny, pískem, bahnem zalitých kolejích. Nechybí ani režim Baja pro rychlé tempo v off-roadových podmínkách.

Klasická redukční převodovka ovládaná samostatnou pákou tu chybí, ale elektronika pohonu všech kol s dvoustupňovou rozvodovkou a uzávěrkami předního a zadního diferenciálu je ve Fordu tak vyspělá, že ji těžko něco nachytá na švestkách. Na silnici je nejlepší volbou režim 4A, kdy se točivý moment mezi zadní a přední nápravu plynule rozděluje dle potřeby. Systém Trail Control, který se dá popsat jako tempomat do terénu, zase zajistí, že auto samo šplhá z kopce i do kopce, stačí jen točit volantem.

Nejvíc však Raptor ohromí tím, jak civilní je při běžných cestách do práce nebo na nákupy. Nechová se jako "kostitřas", neskáče na nerovnostech, umí je nečekaně vyžehlit, přestože je korba prázdná.

Spotřeba třílitrového benzinového šestiválce však jako by přehlížela současnou náladu v Evropě, je třeba se připravit na hodnoty minimálně 13 až 15 litrů. Alespoň že má auto 80litrovou nádrž. Kdo by rád trochu ušetřil, může mít pod kapotou slabší naftový dvoulitr s cenou lehce přes 1,8 milionu. Což je přesně o 70 tisíc méně, než na kolik vyjde Raptor s motorem V6.

Ford Ranger Raptor Motor: zážehový V6, 2956 cm3, 2x turbodmychadlo

Výkon: 215 kW/292 koní při 5500 ot./min.

Točivý moment: 491 Nm při 2300 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 7,9 s

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Hmotnost: 2478 kg

Udávaná spotřeba: 13,8 l/100 km

Cena od: 1 906 960 Kč

Ranger Raptor je takový hrubián v rukavičkách, divoch, který umí i zkrotnout, když se to zrovna hodí. Má talentu na rozdávání, exceluje v terénu, dokáže jet neskutečně rychle bez ohledu na to, čeho se jeho kola dotýkají. Využívat všech schopností je v běžném provozu nemožné, naopak tu hrozí, že se jeho majitel bude občas setkávat s jistými úšklebky okolí. Kdo se v tomhle autě pořádně neprojel, nemá šanci jej úplně pochopit.