Naši zákazníci chtějí s autem řádit. Nový Ford Ranger přiburácí nejprve jako Raptor

Jen těžko hledat na evropském trhu auta, která svým segmentům dominují podobným způsobem jako Ford Ranger mezi pick-upy. Vloni měl ve své „škatulce“ od ledna do září podíl takřka 40 procent. Ford přitom v listopadu představil novou generaci s tím, že ji začne prodávat až začátkem roku 2023. To se nakonec změní, ještě do konce roku se přižene nabroušená verze Raptor.

Ford se rozhodl nejprve na evropský trh uvést "haló" verzi svého terénního pracanta a pro spoustu zákazníku také stylového macho doplňku. V době, kdy všichni mluví o elektromobilitě, přitom Ford sází na železo ze staré školy. "Sloužíme všem našim zákazníkům a jejich potřebám," říká Dave Burn, šéfinženýr programu Ranger Raptor v divizi Ford Performance. Z klasického Rangeru zůstalo kvůli úpravám podvozku na karoserii jen pár dílů. Patří mezi ně dveře. | Foto: Ford Potřeby zákazníků v tomto případě zastupuje výrazně upravený pick-up s benzinovým, dvojitě přeplňovaným šestiválcem 3.0 EcoBoost o výkonu 212 kilowattů a točivém momentu 491 newtonmetrů. Stejný šestiválec v USA Ford montuje do modelu Bronco Raptor, v Evropě podobný známe z velkého SUV Ford Explorer. Devízou Rangeru Raptor mají být maximální schopnosti v terénu i rychlá jízda po asfaltu. Při představení nechal Ford auto vyskočit na ranvej z letícího nákladního letadla. Nový Ranger Raptor má ideově navazovat na předchůdce, který Ford představil v roce 2019. Při vývoji prý zástupci Fordu naslouchali zpětné vazbě zákazníků, a i když to jeho zástupci neřeknou napřímo, mezi řádky je jasné, že dvoulitrový 157kW diesel v předchozí generaci byl prostě slabý. "To auto je teď na šotolině tak rychlé, jako ostrý hatchback na asfaltu," popisuje změnu Justin Capicchiano, supervizor programu Rangeru Raptor. Dvoulitrový diesel v nabídce bude rovněž, ale později, Ford s ním počítá od roku 2023. Související Tohle tu ještě nebylo. Ford udělal z pick-upu sporťák. Vyzkoušeli jsme Ranger Raptor 64 fotografií Podle Dave Burna má ale zákazníka s autem pojit emocionální pouto. A to přece jen snadněji naváže s šestiválcem. Důvodů je hned několik, třeba systém anti-lag, který omezuje opožděnou reakci typickou pro přeplňované motory. Motor drží ještě tři sekundy po uvolnění plynu roztočená obě turbodmychadla, aby po opětovném sešlápnutí plynu byl opět k dispozici plný plnicí výkon. Pro každý z deseti převodových stupňů automatické převodovky pak má šestiválec specifický program přeplňování. Dalším důvodem jsou aktivní klapky ve výfukovém potrubí, od nichž Ford slibuje výrazný zvukový projev, který se bude lišit podle navoleného režimu. Vývojář Peter Spence však přiznává, že pro Evropu museli projev šestiválce ztišit, aby splnil přísné hlukové limity. Palubní deska původem pracovního stroje dostala s obrovským dotykovým displejem hi-tech nádech. | Foto: Ford Předchozí Raptor dokázal přesvědčit vyladěným podvozkem a novinka slibuje ještě více. V první řadě je tu stálý pohon všech kol s mezinápravovým diferenciálem, který tak půjde poprvé použít i na suchém asfaltu. Přední a zadní diferenciály se dají kvůli průchodnosti terénem uzavřít, přičemž ten zadní to zvládne i za rychlé jízdy. Proč? Prostě proto, aby se s autem dalo řádit i ve vysokých rychlostech. Další inovací jsou nové aktivní tlumiče od specialistů z firmy Fox. "Když jsme se rozhodli namontovat do auta šestiválec, věděli jsme, že budeme muset použít i tlumiče Fox Live Valve," říká Justin Capicchiano. Tlumiče dokážou elektronicky regulovat průtok oleje a reagují na nejrůznější situace. Cílem bylo dosáhnout toho, aby na asfaltu účinně potlačovaly náklony vysoké karoserie a při rychlé jízdě v terénu umně tlumily nerovnosti pod koly. Související Dominátor trhu pick-upů mává sbohem. Vyzkoušeli jsme rozlučkové edice Fordu Ranger 51 fotografií Tlumiče pomáhají i se zvládáním tvrdých doskoků, při rychlém rozjezdu pak ty zadní automaticky ztuhnou, aby se potlačilo odlehčení přídě. Souhra motoru, tlumičů, řízení nebo stabilizačních systémů se pak mění podle jednoho ze sedmi jízdních režimů. Najdete mezi nimi Normal pro běžné použití, Sport pro rychlou jízdu po asfaltu, Sand po pohyb v písku nebo blátě a také Baja, který je speciálně upraven pro ostrou jízdu v terénu. Jízdní režimy i nastavení systému 4x4 se přepínají kolečkem mezi sedadly. | Foto: Ford Kromě elektronických berliček se ale pracovalo i na podvozku samotném. Podobně jako předchozí Ranger Raptor má i novinka zesílený rám a přepracované nápravy. Ta zadní tuhá tak oproti standardnímu Rangeru není zavěšena na listových perech, ale využívá Wattův přímovod a vinuté pružiny. Jiná jsou také hliníková ramena a zvětšeny byly zdvihy kol. To vše by opět mělo slibovat nekompromisní jízdní zážitky a vysokou odolnost. Podle Davea Burna má auto zvládnout "neuvěřitelné týrání" a oklepat se z něj. Nevýhodou by podobně jako u předchozího Raptoru mělo být oproti "nesportovní" variantě nižší užitečné zatížení a schopnost táhnout lehčí, jen 2,5t přívěs. Co se oproti předchůdci výrazně změní, bude posloupnost uvádění na trh. Zatímco první Ranger Raptor se do prodeje dostal jako koření v době, kdy už výchozí Ranger kroutil v showroomech osmý rok. Novinka opepří nabídku ještě před klasickým pracovním Rangerem. Vyrábět se začne koncem léta, na trhu bude do konce roku 2022. Standardní Ranger přitom první zákazníci dostanou až na jaře 2023. Klasický Ranger dostane naftový šestiválec a sourozence Foto: Ford Byť je podle Davea Burna každý sedmý prodaný Ranger v Evropě verzí Raptor, těžiště stále patří "obyčejným" verzím. Novinka se od předchůdce výrazně odliší designem, který více připomíná americké full-size pick-upy řady F. Na výšku orientovaná světla s denním svícením ve tvaru C teď navazují na výraznou mřížku chladiče. Auto si ponechá motory v podobě dvoulitrových dieselových čtyřválců s jedním nebo dvěma turby, novinkou bude naftový V6, který bude určen pro stylovou verzi Wildtrak. Inženýři také upravili podvozek, od něhož si slibují lepší průchodnost terénem a vyšší komfort na silnici. Novinkou je rovněž palubní systém SYNC 4A podobný tomu ve Fordu Mustang Mach-E, ovšem s menším 10,1 nebo příplatkovým 12" displejem. Ranger díky němu podporuje on-line funkce včetně bezdrátových aktualizací na dálku. Na obrazovce se také dá promítnout obraz kamer, které zabírají celé okolí vozu, ovládá se přes ni osvětlení korby a další. À propos korba: ta je nově širší, takže se na ni teď vejde paleta, jsou na ní nové kotevní body a také plastové obložení podlahy, které má zamezit jejímu poškrábání. Pro snadný přístup také Ford nově za zadní kolo přidal nášlapný schůdek. Stejnou techniku jako Ranger dostane i druhá generace Volkswagenu Amarok. I tu tedy opět pohánět naftový šestiválec. Amarok se na českém trhu objeví v první polovině roku 2023.