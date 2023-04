Premiéra nového Superbu a Kodiaqu se blíží. Škoda ukázala jejich první fotky

Ačkoliv včera Škoda poodhalila svou elektrickou budoucnost, letošní rok bude z jejího pohledu patřit ještě modelům s konvenčními motory. Na podzim se v relativně krátkém sledu za sebou ukážou nové generace Kodiaqu a Superbu, jejichž siluety nyní automobilka z Mladé Boleslavi poprvé ukazuje.

Na první pohled toho tmavé snímky mnoho nenapovídají. Tvary karoserie obou modelových řad se příliš nezměnily, Kodiaq bude nadále až sedmimístným SUV střední třídy, zatímco Superb si zachová výběr mezi liftbackem nebo kombi. Kodiaqu zůstanou rozdělená přední světla vpředu, oba modely pak budou mít podobný podpis denního svícení v podobě "hokejek".

Designový jazyk Modern Solid, který Škoda představila loni na podzim, by se do vzhledu obou aut měl propsat naprosto minimálně. Navržena byla totiž ještě před jeho uvedením v modelu Vision 7S. Dokazuje to například i pohled na skupinové svítilny, které jsou stále úzké a zároveň mají typický podpis ve tvaru písmene C. Oba modely ale budou prvními, které dostanou nápis "Škoda" na víku kufru v novém fontu, stejně jako více 2D logo vpředu.

Kromě nového vnějšího designu slibuje Škoda také zcela přepracovaný interiér s novými technologiemi i prvky výbavy. Jak bude vypadat však zatím snímky nenaznačují. Pro zajímavost můžeme uvést, že stávající Kodiaq nedávno prošel modernizací v Číně, kde se dočkal volně stojící obrazovky, jako má Enyaq iV. Možná to naznačuje cestu, jakou se okřídlený šíp vydá i u nové generace.

Obě chystané novinky budou v nabídce nadále s benzinovými i naftovými motory, k nim se pak přidají mildhybridy a plug-in hybridy. Superb do zásuvky už několik let na trhu je, v případě Kodiaqu ale půjde o premiéru. Mildhybridy by mohly být řešené stejně jako u Octavie, kde je verze e-Tec v nabídce ve spojení výhradně s dvouspojkovým automatem DSG. Očekávat se dá rovněž příchod verzí s pohonem všech kol.

Zatímco Kodiaq se bude nadále vyrábět v Česku v Kvasinách, Superb se v nové generaci přestěhuje na Slovensko. Vyrábět ho bude bratislavská továrna Volkswagenu, kde bude sjíždět z linek vedle sourozeneckého Volkswagenu Passat. Škoda totiž vyvíjí také devátou generaci manažerského bestselleru, který bude k dispozici jen s karoserií kombi. Sedan či liftback zůstane vyhrazený elektrické ID.7, respektive Arteonu.