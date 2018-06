Škoda Auto expanduje. Za dva roky ukáže první model vyvíjený a vyráběný v Indii

Škoda auto zatím vyrobila v Indii přes čtvrt milionu aut. Věří, že do dvou let půjde o třetí největší automobilový trh. | Foto: Škoda Auto

V roce 2020 se představí nový model Škoda, který se bude vyvíjet a vyrábět v Indii. Škoda Auto přebírá zodpovědnost za koncernovou platformu, na které nové indické vozy budou vznikat.

Automobilka Škoda Auto přebírá zodpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen v Indii. Cílem projektu je dlouhodobé posílení pozice koncernu Volkswagen na tomto trhu.

Škoda zároveň přebírá zodpovědnost za platformu, na které budou založené nové vozy. V roce 2020 představí firma první model, který se bude vyvíjet a vyrábět v Indii. Škoda Auto to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Všechny v budoucnu lokálně v Indii vyvíjené a vyráběné modely budou vycházet z platformy MQB. MQB je zkratka pro německé slovní spojení modulare Querbaukasten, které lze přeložit jako modulární stavebnice pro vozy s motorem uloženým napříč. Platforma již nyní splňuje požadavky, které budou v Indii platit od roku 2020.

V roce 2017 zvýšila Škoda Auto dodávky zákazníkům v Indii ve srovnání s předchozím rokem o více než 30 procent. Automobilka soustavně posiluje svou pozici na východních trzích, například v Číně prodává aktuálně asi 300 000 aut ročně.

Továrnu nedaleko Šanghaje postavila v roce 2013 a letos představila své úplně nové levné SUV Kamiq určené výhradně pro čínské zákazníky. Do dvou let by Škoda Auto chtěla v Číně své prodeje zdvojnásobit.