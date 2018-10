před 15 minutami

Dnes začíná pařížský autosalon pro novináře z celého světa. Ještě před oficiálním zahájením jsme ale dostali možnost prohlédnout si stánek Škody, který i díky absenci mnoha velkých výrobců patří k těm větším a důležitějším. Kdo je hlavní hvězdou okřídleného šípu, ani není potřeba spekulovat - koncept Vision RS na sebe strhává veškerou pozornost. Ani modrý Kodiaq RS ale nepůsobí jako chudý příbuzný. Na to, co je u Škodovky v Paříži k vidění, se podívejte do galerie.

