Škoda má nového šéfa vývoje. Christian Strube míří do předčasného důchodu

Krátce po příchodu nového předsedy představenstva dochází v Mladé Boleslavi k další výrazné personální změně. Na místě šéfa vývoje končí Christian Strube, nahradí ho Johannes Neft.

Sedmapadesátiletý Christian Strube přišel do Škody před pěti lety a i on byl součástí personální rošády na nejvyšších postech. Tehdejší šéf technického vývoje Škody Frank Welsch totiž odešel na stejnou pozici ke značce Volkswagen. Strubeho kariéra ve Škodě tak byla do velké míry spojena s bývalým předsedou představenstva Bernhardem Maierem, který k české značce zamířil v té samé době.

Za pět let v Boleslavi vznikly pod Strubeho vedením mimo jiné osmá generace Octavie nebo nový čistě elektrický Enyaq iV. "Christian Strube pracoval pro Škodu Auto vždy s elánem a plným nasazením. Za to bych mu chtěl upřímně poděkovat a přeji mu do nové etapy jeho života pouze to nejlepší," děkuje v oficiální tiskové zprávě odcházejícímu vývojáři současný šéf Škody Thomas Schäfer. Strube míří od 1. ledna 2021 do předčasného důchodu, podle neoficiálních informací Aktuálně.cz skutečně z vlastního rozhodnutí.

Na jeho místo nastoupí Johannes Neft, který od roku 2016 působil jako šéf vývoje karoserií v mateřské značce VW a předtím pracoval ve vývoji v portugalské továrně Volkswagen Autoeuropa. Navíc je členem dozorčí rady ve společnostech Volkswagen Osnabrück, Volkswagen

Sachsen i Sitech GmbH.