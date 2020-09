Jednáme s VW o výrobě, říká šéf Škody Auto. O Superbu se rozhodne do konce roku

Podnikové noviny Škoda Mobil zveřejnily rozhovor s novým šéfem Škody Auto Thomasem Schäferem. Poprvé se zde vyjadřuje k jednání o možných přesunech výroby jednotlivých modelů Škody Auto do továren Volkswagenu a naopak. O tom, jak to bude se Superbem, se má podle Schäfera rozhodnout do konce roku.

"Kvasinského závodu bychom měli využít naplno. Jde o jeden z nejmodernějších podniků v celé výrobní síti koncernu VW a pracují tu vzdělaní a vysoce motivovaní lidé. V tuto chvíli se nacházíme uprostřed dlouhých jednání s Volkswagenem," řekl Thomas Schäfer podnikovému magazínu Škoda Mobil v rozhovoru na otázku, co je pravdy na tom, že by se výroba SUV Kodiaq měla přesunout do Německa a výroba Superbu do Bratislavy.

"Do konce roku budeme mít také rozhodnutí týkající se modelu Superb. Jsem přesvědčen, že najdeme dobré a dlouhodobé řešení pro všechny," dodal ke spekulacím ohledně přesunu vlajkové lodi Škody do výrobního závodu mimo Česko.

O přesunech výroby v rámci koncernu Volkswagen se jedná dlouho. Zhruba do tří let má přijít na trh nová generace modelu Superb a proslýchalo se, že by se výroba Superbu měla přesunout do bratislavské továrny Volkswagenu. Že je tato varianta ve hře, potvrdil letos na jaře Hospodářským novinám odborový předák Jaroslav Povšík.

Na Slovensku by se Superb mohl vyrábět spolu se sesterským modelem Passat, na jehož vývoji se podílí také inženýři ve Škodovce. Na rozhodnutí o výrobním závodu je nejvyšší čas, aby se stihla kompletní příprava.

Rošáda s výrobou je ale na jednáních koncernu na denním pořádku a dalšími možnostmi bylo, že by se přesunula výroba modelu Kamiq a Karoq, případně i Fabie. Více jsme informovali zde. Vedení automobilky je v nelehké vyjednávací pozici, protože vedle zájmů Volkswagenu také řeší tlak silných odborů. Ty v čele s Povšíkem spekulace ohledně odsunu výroby modelů Škody mimo Česko nesou nelibě.

Příčinou těchto přesunů je snaha Volkswagenu maximálně vytížit stávající továrny v Evropě a naopak ulehčit závodům, které vyrábějí na maximální kapacitě. Rozhodnutí ale také ovlivňuje pokles poptávky po nových vozech, způsobený krizí v souvislostí s pandemií koronaviru.

Škoda Auto paradoxně jako jedna z mála automobilek v Evropě nebojuje s citelným propadem v ziscích způsobeným poklesem prodejů. "Aktuální údaje o prodejích ukazují, že tento rok ještě není ztracený. Dokázali jsme zvýšit tržní podíl a moje díky patří všem škodovákům," říká šéf Škody Schäfer.

V rozhovoru, jehož zkrácená verze vyšla na podnikovém webu Škoda Storyboard, se také více rozpovídal o nové generaci Fabie. Více jsme informovali tady. Prodávat se má začít už příští rok.

Fabia by se také podle zákulisních informací měla vrátit s karoserií kombi. Malé rodinné vozy z evropského trhu mizí a pro Škodovku by dostupný kombík mohl být konkurenční výhodou. Že by byl nový šéf Škody rád, aby se kombi vyrábělo, řekl Hospodářským novinám po svém prvním oficiálním vystoupení při příležitosti uvedení elektromobilu Enyaq iV na trh.

Dále také pro Škoda Mobil znovu potvrdil, že chce, aby byla Škoda dostupná značka. "A to ať už cílíme na studenty, mladé rodiny, nebo starší páry. Dále také vedle současné modelové řady vidím možnost růstu v dobývání nových trhů a zaměření se na segment dostupných vozů. Levnou značkou se ale nestaneme, hlavními konkurenty jsou výrobci z Koreje, Japonska a Francie," uzavřel Schäfer.