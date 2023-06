Místo v Le Mans skončila v Leningradu. Škoda 1100 OHC byla krásná, doba jí nepřála

Příběh britské 1100 OHC

Britské zastoupení Škodovky nedávno zveřejnilo příběh "svého" auta. A ten je vpravdě skoro neuvěřitelný. Student Martin Světnička, který emigroval z Československa v roce 1948, dostal o 20 let později povolení vrátit se na Vánoce domů do Prahy. Jedním z jeho cílů byla návštěva oddělení motorsportu v tehdejších AZNP. Právě tam Světnička uviděl odstavenou 1100 OHC, která v tu chvíli nebyla pojízdná. Vedení podniku se mu kupodivu rozhodlo auto odprodat, v jednom ze servisů se pak Světničkovi povedlo auto uvést do pojízdného stavu a měl v plánu dojet s ním po vlastní ose zpět do Londýna.

To se mu úplně nepovedlo, za Wiesbadenem se otevřený speciál porouchal. Nakonec se ho povedlo zaparkovat v garáži jednoho servisu s tím, že do měsíce si pro něj majitel přijede. Jinak bude 1100 OHC sešrotovaná. Světničkovi se naštěstí povedlo sehnat vozík, na něj auto naložit a dovézt do Velké Británie, kde začala jeho renovace. Do konce se ji dotáhnout nepovedlo, až příliš dílů chybělo, a československý závodní vůz putoval v roce 1972 do muzea v Birminghamu, ani tam ale s renovací příliš nepohnuli. Auto pak opět měnilo majitele, až zakotvilo u sběratele a závodníka Duncana Rabagliatiho.

Ten auto částečně zrenovoval a v roce 1998 se 1100 OHC jako součást jeho sbírky vydražila za v přepočtu skoro 2,5 milionu korun. Auto koupila britská Škoda, která jej konečně zrenovovala a vlastní ho dodnes.