Šéf Volkswagenu Diess prodává Tesly. Podívejte, jak jsou napřed, lidé je milují, říká

Tradiční autoprůmysl Teslu dlouho přehlížel. Mechanické díly musela přebírat odjinud, kvalita kolísala a čím déle Elon Musk sliboval zisk, tím větší byly ztráty. Teď se karta obrací: auta jsou úspěšná, účetnictví se narovnává a náskok Tesly v palubní elektronice všechny překvapil. Šéf Volkswagenu Herbert Diess se nechává unést k tak hlasitému obdivu, že není jasné, za kterou firmu vlastně kope.

"Tesla dělá dobrou práci. Nemusí překonávat minulost, nemusí se starat o příští generaci spalovacích motorů, může se plně zaměřit na budoucnost," řekl Diess už před rokem v rozhovoru pro Financial Times. "Tesla nám ukázala, že elektromobily fungují a že je to správná cesta. Prošlapává tak ostatním cestu k udržitelné mobilitě," dodal na letošním světovém fóru v Davosu. Manažery Volkswagenu vyzval, aby do toho šlápli, protože kdo se nové době nepřizpůsobí včas, dopadne jako Nokia.

Nejde přitom jen o samotný elektrický pohon. Při uvedení Modelu 3 zástupci tradičního průmyslu netajili překvapení nad tím, jak výkonnou, efektivní a výrobně levnou palubní elektroniku dokázala Tesla vyvinout. Místo sítě sedmdesáti až sta procesorů od tuctu dodavatelů, kterou je třeba složitě řídit, si vystačí se dvěma jednotkami z vlastní dílny.

Význam elektroniky v automobilech přitom stále roste. Zatímco základní funkce mobility je vlastně již vyřešená, zákazníci se stále víc zajímají o doprovodné služby dostupné za jízdy a asistenční systémy na podporu řízení.

Právě to minulý týden potvrdil Diess v konferenčním projevu k managementu Volkswagenu. "Nejvíce mě znervózňuje náskok Tesly v asistenčních systémech. Půl milionu jejich aut funguje jako anonymní síť a sbírá data. Zákazník dostává každé dva týdny aktualizace s vylepšenými funkcemi. To dnes žádná jiná automobilka neumí." Zmínil také, že díky upravenému softwaru baterie se dojezd prodloužil o třicet kilometrů. "Stálé zlepšování dělá velký dojem, zákazníci to milují," dodal Diess.

Žádná z těchto informací není nová ani překvapivá. Unikátní je ovšem situace, kdy nejvyšší představitel automobilky otevřeně varuje před konkurencí a vyzdvihuje její kvality. Zatímco zástupcům Tesly musí takový projev znít jako rajská hudba, marketingoví stratégové a obchodníci Volkswagenu nejspíš strkali hlavu pod vodovod.

V situaci, kdy Tesla Model 3 láme prodejní rekordy na německém trhu a chystaný elektromobil ID.3 provázejí hojně medializované potíže s elektronikou, se asi nemohlo stát nic horšího, než že slovo do vlastních řad opustí soukromí firmy a oblétne celý svět.