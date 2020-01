Tesla vydělala. Bez prodeje ekologických odpustků konkurenci by ale byla ve ztrátě

Za celý loňský rok vykázala Tesla ztrátu 862 milionů dolarů (téměř 20 miliard korun). V samotném čtvrtém kvartálu však vydělala 105 milionů dolarů (2,4 miliardy korun), a vykázala tak druhý čtvrtletní zisk za sebou. Firma to oznámila akcionářům. Cena akcií podniku po zveřejnění výsledků vzrostla o více než šest procent a poprvé překonala hranici 600 dolarů, napsala agentura Reuters.

Celoroční ztráta společnosti, jejímž šéfem je podnikatel Elon Musk, tak klesla z 976 milionů dolarů v roce 2018, upozornila agentura DPA. Do zisku se ale Tesla navzdory dobrým posledním dvěma čtvrtletím (zisk 143 a 105 milionů dolarů) nedostala, v první polovině roku totiž prodělala 1,11 miliardy. Zisk ze čtvrtého čtvrtletí je také meziročně nižší, protože v posledním kvartálu roku 2018 si Muskova firma vydělala 140 milionů USD.

Za to, že se Tesle poslední dobou daří, pochopitelně mohou i rostoucí dodávky zákazníkům. Od října do prosince společnost dodala 112 000 aut, což je rekordní počet, a za rok 2019 zvládla přibližně 367 500 aut, což znamená 50procentní nárůst oproti 2018.

Podle oficiálního prohlášení byl dokonce rok 2019 "rokem obratu". Výborně hodnotí přirozený zájem (za reklamu Musk neutrácí) o Model 3. Ten se v Evropě loni v prosinci stal dokonce třetím nejprodávanějším autem vůbec, jak ukazují statistiky analytické společnosti JATO Dynamics. Tesla také tvrdí, že se jí povedlo optimalizovat náklady a přitom investovat do nové továrny v Šanghaji a chystaných modelů.

Kromě prodejů aut a dalších produktů spojených s elektromobilitou ale Tesle k zisku pomáhá i konkurence. Kalifornská automobilka prodává ostatním výrobcům emisní povolenky. Začala s tím již v roce 2012 a za poslední čtvrtletí 2019 na nich utržila 133 milionů dolarů, více než vydělala.

Emisní povolenky získává Tesla v USA za to, že její vozy mají papírově nulové provozní emise CO2. Muskova firma je pochopitelně může dále prodávat konkurenci, která má naopak se splněním tamních limitů CO2 problém. Do podobného ranku se řadí i spolupráce Tesly a FCA v Evropě. Fiat Chrysler si tam Muskova elektroauta započítává do svých prodejů, aby splnil předpisy týkající se průměrných emisí oxidu uhličitého.

V případě amerických povolenek veřejně dostupné zprávy Tesly přesně nespecifikují, od koho peníze za jejich nákup tečou. V červnu loňského roku ale vyšlo najevo, že si je od Tesly koupily automobilky Fiat Chrysler a GM. Celkově vloni Tesla vydělala na obchodech s povolenkami téměř 600 milionů dolarů.

V absolutních číslech tyto příjmy rostou, předloni dosáhly jen 419 milionů dolarů. Relativně ale poslední dva roky představují okolo dvou procent celkových příjmů. I díky nim však Tesla dosáhla v posledním loňském kvartálu na zisk, a tak může spřádat (tradičně) smělé plány na příští rok.

Automobilka uvedla, že v letošním roce bez problémů dodá zákazníkům více než půl milionu vozů. V březnu chce začít zákazníkům předávat první kusy Modelu Y, menšího SUV, které vychází ze sedanu Model 3. Ač jsou si auta technicky velice blízká, Model Y je v Německu přibližně o 100 000 K4 dražší, firma ho tedy bude prodávat s větší marží. To je s ohledem na rostoucí prodeje třídy SUV pro Teslu klíčové.

"Model Y má potenciál stát se nejprodávanější Teslou. Může být základem pro budoucí přežití automobilky," cituje server Automotive News Europe analytičku Jessicu Caldwellovou ze společnosti Edmunds. Sám Elon Musk dokonce řekl, že prodeje novinky by mohly překonat souhrnná čísla pro Model 3, S i X. Pro rostoucí prodeje bude však zásadní i zvýšení množství dodaných baterií.

Tesla by letos také chtěla prvním zákazníkům dodat v omezeném množství elektrického tahače Semi. Poklesu prodejů starších, ale také dražších Modelů S a X s vyšší marží chce firma zamezit jejich dalším vylepšováním. Dojezd Modelu S na jedno nabití by tak měl v dohledné době dosáhnout 640 kilometrů. V budoucnu prý nabídku značky také rozšíří minivan nebo dodávka odpovídající Mercedesu Sprinter. Firma plánuje uvést i sportovní Roadster a pick-up Cybertruck, hovoří se rovněž o menším autě velikosti VW Golf.

Elon Musk také slibuje během několika měsíců svoji plně autonomní technologii (původně měla být hotová již vloni).

Akcie Tesly v reakci na oznámená čísla dokonce dosáhly hodnoty 650 dolarů za akcii. Jejich cena se od loňského května více než ztrojnásobila. V tržní hodnotě tak firma předstihla německý automobilový koncern Volkswagen, upozornila agentura AP.