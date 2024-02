Neskutečné vrakoviště Saabů v Praze. Tajemný "pankáč" z nich tvoří nádherné renovace

V Praze, a to ne zrovna daleko od centra, je místo, které působí jako hřbitov Saabů. Ale ne všechno je takové, jak to vypadá. Tajemný sběratel a renovátor skupuje auta po celé Evropě a pak z nich staví nádherné renovované kousky.

Potkat tajemného majitele naprosto fantastického místa, které připomíná hřbitov Saabů, a to prakticky téměř v centru Prahy, nebylo snadné. Fotit se nechce, o přesné lokalitě se samozřejmě veřejně na plnou pusu nemluví.

Celé to působilo, jako by šlo o osobu postiženou nemocí jménem hromadění, která se v jeho případě projevila ve schraňování aut v různém, často konečném stadiu rozkladu. Zvlášť po dvou marných pokusech se střetnout osobně.

Osobní setkání tak proběhlo až napotřetí. Alespoň bylo možné si důkladně prohlédnout prostor obsazený auty, kterých by se tu v různém časovém období mohlo napočítat něco mezi 40 a 80. Převážně Saabů 900, jak ve verzích kupé, tak kabriolet, mnoha 9-3 i 9-5, mnoho z nich i ve velmi vzácných variantách, samozřejmě také různých vozů Volvo. A zbyl čas i prošmejdit "smetiště" motorů, sedaček, karosářských dílů.

Ale nakonec se to povedlo a ten "světloplachý", velmi skromný muž tváří v tvář překvapil. Nazývejme ho "Saab Punk", protože tak si i sám říká. Právě proto, že celý jeho byznys, který je zároveň milovaným koníčkem, prý vede "jako na pankáče".

Neznamená to, že by byl proti systému, neplatil daně nebo dělal něco nelegálního. Spíš zkrátka ke své automobilové vášni přistupuje dost živelně.

V komunitě Saabistů ho všichni znají. A jezdí za ním nejen z celé republiky, ale především z Německa, z Nizozemska, píšou mu fanoušci severské značky ze Švédska.

Málokdo má totiž tak rozsáhlou nabídku dílů všeho druhu. A málokdo tak moc rozumí starým Saabům, především modelu 900. A to protože vraky tu jen neleží ladem a nečekají na definitivní rozpad. Saabí "pankáč" z nich postupně staví překrásné renovované kusy.

Z Kie do světa Saabů

Celé to přitom začalo vlastně omylem před zhruba pěti lety. Saab Punk se věnoval dovozům a opravám vozů Kia. Když jeho přepravce v Německu jednou dorazil na místo a vytipované auto tam nebylo, poslal mu video, co stojí na ploše k mání. A byl tam Saab.

"Řekl jsem mu, ať ho vezme. Byl to přitom snad nejhorší model, 9-5 s dieselem. Ale pak… když ho přivezl, líbil se mi. Pořídil jsem další, další a další… A už to zkrátka bylo. Nadchla mě ta komunita. To je něco, co u jiné značky opravdu nezažijete. Miluju ty lidi, kteří mají Saaby rádi, kteří je vlastní, kteří s nimi jezdí," zamýšlí se, proč se mu láska k této severské značce zaryla pod kůži.

Začal skupovat auta po celé Evropě, velmi často si je vyhlédl třeba v pobaltských státech a pořídil "na blind". Samozřejmě se mu stává, že občas naletí. "Třeba když jsem koupil slibovanou 900 Cabrio Mellow Yellow, která je samozřejmě jedna z nejcennějších. Až tady jsem zjistil, že to bylo přelakované a navíc tak fušersky, že se z auta prakticky nedá nic použít, kromě motoru," ukazuje na jedno z aut mezi kopřivami, které už mezitím motor skutečně darovalo.

Jindy se mu ale podařil skvělý obchod a přišel tak k mnoha opravdu vzácným limitovaným kouskům. Třeba k modelům Viggen, Mellow Yellow by Rinspeed, Carlsson, Red Arrow, Black Magic, ale i Sun Beach s tyrkysovým interiérem.

Samozřejmě nemá jen své "vrakoviště". Auta v lepším stavu parkuje v prostorné stodole kousek za Prahou, kde také vozy kompletně odstrojuje, renovuje, lakuje, skládá motory. Je specialistou na opravy stahovacích střech, takových je v Česku opravdu málo. A také tu má postupně se rozrůstající vlastní sbírku vzácných modelů, která nyní čítá asi 20 kousků.

"Za loňský rok jsem pořídil asi 45 Saabů. Řeknu to takhle. Aby nějaké mohly žít, musí jiné zkrátka umřít. Tak to prostě je," vypráví. "Stavět auta dokonale do šroubku byl můj dětskej sen. Nemůžu pořád uvěřit, že se mi to fakt plní," popisuje. Dá se s nadsázkou říci, že pravděpodobně patří mezi skupinu majitelů s největším počtem Saabů v republice.

Aktuálně má v hale rozpracováno asi pět aut. Vedle toho se věnuje prodeji dílů, které posílá po celé Evropě.

"Konkurence je samozřejmě obrovská a shánět auta je čím dál těžší, a to nemluvím o tom, že ceny se soustavně zvedají. Jsem pořád na telefonu a sleduji nabídky aut. Musíte jednat okamžitě, hned volat, poslat odtahovku. Jednou jsme s kamarádem našli fantastické auto v Barceloně, druhý den jsme si pro něj osobně přiletěli a dovezli po vlastní ose. Jinak by mi to uteklo," říká Saab Punk.

Mnohokrát v rozhovoru ale opakuje, že se necítí být vyloženě odborníkem na Saaby v Česku. "Jsou tu daleko schopnější lidé, kteří se tomu věnují spoustu spoustu let, ať už pan Bubník, pan Suchomel, či velmi šikovný renovátor Jan Mrázek z Vraného. Nechci vypadat, že se nad někoho povyšuji, jsem vedle nich v podstatě zelenáč," dodává.

Rád by jednou do šroubku zrenovoval model 96, kterému se dosud trochu s ostychem vyhýbal. A pohrává si s myšlenkou, že mít menší muzeum Saabů by bylo něco nečekaného, zvlášť v zemi, která pro tuto švédskou značku nikdy nebyla obřím trhem. Nadšenců je tu ale dost. A to i díky tajemnému pražskému Saab "pankáčovi".