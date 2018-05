S Volkswagenem California v Kalifornii. Nejslavnější je tento ikonický obytňák tam, kde se neprodává

před 15 minutami

Legendární obytné auto Volkswagen California slaví třicet let od svého uvedení. Jezdili a spali jsme v něm v kraji, po kterém nese své jméno a na ulici ho pozná snad každý. A to přestože aktuální model tu nekoupíte.

Přestali jsme počítat, kolikrát nás na ulici, na parkovištích nebo na semaforech někdo smělejší zastavil, vyptával se na auto, kterým jedeme, a především nám vyprávěl své vlastní historky spojené s ikonickým VW bus. Kdyby se tomu mělo věřit, v Kalifornii měl "busíka" snad každý.

Ale možná je to pravda. Tady v Americe se ikonický hranatý Volkswagen T2 stal synonymem kulturní revoluce a éry hippies. Málokteré auto je tak úzce spojené s výraznou změnou ve společnosti. A málokteré je tak snadno zapamatovatelné. Říká se mu různě, často bus nebo hippie van.

Pro zdejší krajinu je navíc přímo stvořené, na jeho střeše se dají snadno převážet surfy. A navíc se s ním dá kempovat.

Výrobce obytných přívěsů Westfalia začal "busík" přetvářet na obytné auto už začátkem 50. let, prý si takovou úpravu objednal vojenský důstojník, který z Německa jezdil domů do Británie. Kempinkový Transporter, který nesl název Camping-Box, se stal brzy hitem.

Westfalia pak začala vyrábět také model se "stanem". Stačilo zkrátka střechu zvednout na pantech. V autě se dalo i pohodlně stát a hlavně tu vznikla komfortní ložnice. Bylo to tak úspěšné, že se sám Volkswagen rozhodl tuto verzi zařadit do oficiální nabídky, ale to až s verzí T3.

Než k tomu došlo, v 60. letech se obytné verze T2 staly v Severní Americe naprostým hitem. Jezdili v ní nejen hippies, ale také americké rodinky s dětmi na výlety. Westfalia skončila s výrobou obytných přívěsů a plně se orientovala na přestavbu Transporteru na obytné modely.

Produkce z 80 procent mířila právě na severoamerický trh. Auta měla bohatou výbavu, vedle verzí, ve kterých je k dipozici až pět lůžek, bylo možné mít i model s kuchyňkou.

S modelem T3 California přišel Volkswagen už sám, a to přesně před třiceti lety. Takže letos se T3 California s motorem vzadu oficiálně stává veteránem. Na americkém trhu se T3 prodávala pod názvem Vanagon. T3 California se vyráběla jen dva roky, pak ji nahradil novější model T4, který měl naopak dlouhý kořínek. V prodeji byl třináct let a v Americe ho znají jako Eurovan.

T5 California se vyráběla 11 roků a je to zatím nejprodávanější model Californie v její historii. A to přestože T5 už se VW rozhodl v USA neprodávat. Od roku 2015 je na trhu aktuální T6. Celkově se za třicet let výroby prodalo téměř 160 tisíc aut.

S tou nejnovější Californií jsme se vydali na cestu po Kalifornii. Začíná na letišti v Los Angeles, ve kterém ale s autem pro dobrodruhy nemá cenu setrvávat. Vyrážíme tedy směr hory, ale nejdříve cestou po pobřeží okolo Malibu a Santa Barbary.

Na to, abyste spočítali, kolik muzikantů California inspirovala, by vám nestačily ani dvoje ruce. Beach Boys, The Eagles, Chris Rea nebo Lenny Kravitz a Katy Perry zaníceně zpívají o vlnách, písku, slunci a lásce k výjimečnému americkému státu, který po celé délce olizuje Pacifik a ze strany ho uzavírají 4000 metrů vysoké Sněžné hory.

Pouštět si Beach Boys se na tenhle výlet hodí. V kolonách okolo Malibu se to na silnici začíná busíky jen hemžit. Některé jsou ve velmi udržovaném, jiné v trochu horším stavu, dost jich jejich majitelé notně upravili. Ale vídáme i hodně T3 Vanagony.

Dubnové noci tu nejsou teplé. Od Pacifiku se zvedá mlha, která by se dala krájet a záviděl by nám ji i Rákosníček. V Californii ale platí, že doma je člověk tam, kde si postaví stan. Zvednout střechu je otázkou chvilky. Základní California ji má ovládanou mechanicky, u lépe vybavených verzí na to stačí tlačítko. Naprosto komfortně se tu vyspí čtyři lidé, dva nahoře a dva dole.

Možností, jak si Californii vybavit, je moře. Naše má i kuchyňku s dřezem a vařičem, ledničkou a také sprchou. Zásuvek je všude dost a v chladném počasí se hodí nezávislé topení. Okénka lze zatáhnout roletkami, takže máte i naprosté soukromí.

California v sobě kombinuje několik skvělých vlastností. Je to malý dům na kolech, který se navíc perfektně řídí. Mnoho obytných aut nabídne prostorný a důmyslně navržený interiér, ale řízení takového stroje se vzdaluje běžným osobním vozům. V případě obytného Volkswagenu to neplatí.

Po prozkoumání starého mola v Santa Barbaře zamíříme hned do hor. U oceánu to fouká, což surfařům všech věkových kategorií dělá radost, ale po vyšplhání několika desítek metrů nad moře se zjeví slunce a především fantastické silnice.

S velkým obytňákem byste si je zdaleka tak neužili jako s Californií. Zatáčky jsou nádherně klopené a vinou se v údolích a kopcích u přírodní rezervace Los Padres, takže není náhoda, že tu potkáte dost motorkářů.

Sem se VW California hodí snad ještě víc než mezi "beach boys and girls" dole u Pacifiku. Dlouhé kilometry není nic než příroda v nejryzejší kráse, žádná civilizace, žádná lidská stopa, až na asfaltový koberec, tu a tam trochu rozbitý. Slunce, které se zdá, že tady nad Kalifornií svítí víc a tepleji než tam, odkud VW California pochází, se pomalu blíží k západu.

Přespáváme na farmě Songdog zhruba uprostřed státu Kalifornie. Vyjede se na náhorní plošinu, odkud je výhled široko daleko na divočinu až ke Sněžným horám na obzoru. Vypadá to tu naprosto opuštěně, ale o víkendu tu prý rádi přespávají dobrodruzi všeho druhu. Kdo nemá obytné auto, může využít malebný dřevěný srub i s funkční ledovou sprchou.

Takhle vypadá americká romantika. Zaparkovat se dá všude, auto nejlépe natočit tak, aby roleta umístěná na pravé straně střechy mířila na západ, pod ní pak rozložit stolek a židle, které jsou v autě chytře umístěné pod pátými dveřmi.

Všechno, co od obytného auta potřebujete, California má. Je praktická uvnitř, velmi dobře se řídí a má navíc auru, která na okolí působí tak sympaticky. Nejvíc tady, tisíce kilometrů daleko od míst, kde vniká. Desítky lidí, kteří se s námi dali do řeči, tvrdily, že by si Californii pořídily, kdyby se tu zase prodávala.

Volkswagen ukončil její prodej v roce 2003, údajně proto, že s ohledem na ceny za dovoz by auto nebylo cenově konkurenceschopné. Mercedes-Benz totiž svůj obytný model vyrábí v Americe a obytné Chevrolety nebo GMC jsou cenově mnohem výhodnější, než by California mohla být. Na do Ameriky dovážené modely se totiž platí dovozní clo.

A tak je paradoxně německé ikonické auto tolik slavné v místech, kde ho neseženete. Ale kdo ví, třeba se to změní. Ostatně, elektrický Volkswagen Bulli by se hodil právě sem, do slunné Kalifornie.