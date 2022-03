Ruská invaze na Ukrajinu letos může snížit výrobu automobilů o miliony

Čím delší válka na Ukrajině, tím horší dopady na celý autoprůmysl. Analytici se shodují, že ruská invaze může způsobit dominový efekt a letos by se mohlo vyrobit o miliony aut méně.

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu by mohla v letošním roce snížit globální výrobu osobních a nákladních aut o miliony. Shodli se na tom odborníci, které oslovila televize CNBC.

Největší dopady pocítí v nejbližší době lokální výroba v Rusku, protože mnoho výrobců v zemi pozastavuje činnost. Čím delší bude válka, tím více se podle odborníků zvyšuje riziko dominového efektu v celém automobilovém průmyslu.

"O tom není pochyb, bude to mít dominový efekt. Jen to bude zřejmě záležet na tom, jak dlouho to potrvá," řekl šéf oddělení pro globální prognózy a trhy v Americe ve společnosti LMC Automotive Jeff Schuster. "Velkou roli v tom hrají sankce a dopady na obchod."

Invaze už vytváří nové problémy v dodávkách součástek, jako jsou kabelové svazky pro elektroinstalační systémy ve vozidlech. Očekává se také, že válka ještě více zhorší současná omezení dodávek některých součástek, jako jsou katalyzátory a čipy. Krize by také mohla zhoršit inflaci a přispět k dalšímu růstu už tak vysokých cen automobilů.

Jednotlivé odhady snížení výroby aut kvůli konfliktu se vzhledem k proměnlivosti situace značně liší. Schuster odhaduje, že letos by výroba mohla klesnout o miliony vozů. LMC už podle něj snížila odhad výroby v Evropě o 700 000 vozů.

Evropský automobilový trh pocítí dopady mnohem rychleji než trh v USA a v dalších zemích. Evropské automobilky, jako je Audi a Mercedes-Benz, už oznámily, že plánují snížit výrobu v továrnách kvůli přerušení dodávek dílů z Ukrajiny, zejména kabelových svazků.

Kabelové svazky jsou v současnosti největším problémem, které způsobilo přerušení výroby u všech německých firem, upozornil analytik banky UBS Patrick Hummel. Výpadky však podle něj zůstanou omezeny na evropskou výrobu, protože se obvykle dodávají regionálně.

Společnost AutoForecast Solutions čeká, že výroba aut v Rusku a na Ukrajině letos kvůli konfliktu klesne o polovinu zhruba na 800 000 kusů.

Společnosti IHS Markit v předběžném výhledu označovaném za pesimistický odhadla letošní globální pokles výroby aut zhruba na 3,5 milionu vozů v souvislosti s nedostatkem čipů. Rusko a Ukrajina jsou důležitými dodavateli neonového plynu a palladia, které se používají k výrobě polovodičů. Hlavní evropský analytik automobilového sektoru v IHS Tim Urquhart však poznamenal, že situace je velmi nestabilní. Ještě v prosinci IHS očekávala, že letos se celosvětový prodej aut zvýší o 3,7 procenta na 82,4 milionu.

S růstem sankcí a stahováním nebo pozastavováním aktivit společností v Rusku čelí automobilový průmysl v Rusku dlouhodobému riziku. Podle odborníků budou muset výrobci aut a další průmyslové podniky zvážit v případě obnovení výroby možnou negativní reakci na tento krok a případné výnosy. Důležité pro ně bude poskytnout konkrétní zdůvodnění návratu do země, uvedl poradce pro komunikaci a strategický analytik republikánů Matt Gorman. Firmy se podle něj nemohou vracet za měsíc nebo dva, pokud Rusové budou stále ostřelovat ukrajinské civilisty.

Pro automobilky však může být volba jednodušší než pro jiné průmyslové společnosti. Jen několik automobilek má v Rusku významnější aktivity. Francouzský Renault má kontrolní podíl v ruské automobilce AvtoVAZ a na výrobě v zemi se podílí z 39,5 procenta. Následuje jihokorejský Hyundai s podílem na výrobě v zemi 27,2 procenta. Německá automobilka Volkswagen má podle IHS na výrobě aut v Rusku podíl 12,2 procenta a japonská automobilka Toyota Motor 5,5 procenta.

Urquhart v dohledné době nečeká, že by se společnosti chtěly do Ruska vracet. S tím souhlasí i generální ředitel AutoForecast Solutions Joe McCabe, který upozorňuje i na relativně velmi nízké zisky, jichž mnoho automobilek v zemi dosahuje.

V Rusku se v posledních třech letech prodávalo ročně 1,6 milionu až 1,75 milionu vozů. To je zhruba desetina velikosti amerického trhu a dvě procenta loňského celosvětového prodeje aut.