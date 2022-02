Rozhodnutí o budoucnosti spalovacího motoru se odkládá. Euro 7 má být v červenci

Evropská komise opět odložila rozhodnutí o finální podobě emisní normy Euro 7, tentokrát na červenec letošního roku. Předpis, jehož prapůvodní návrh z října 2020 měl podle německého sdružení autoprůmyslu VDA přinést konec spalovacích motorů v Evropě, měl dostat závaznou podobu již vloni na podzim.

Původní návrh velice přísných předpisů následně poradní skupina k emisním standardům zmírnila. Evropská komise ale také několikrát odsunula rozhodnutí o přijetí normy, která do velké míry určí to, jaké spalovací motory budou ve druhé polovině tohoto desetiletí na evropském trhu k dispozici. Z loňského podzimu byl letošní pátý duben a teď se má konečně rozhodnout 20. července. Po přijetí má následovat ještě proces finálního ladění. Podle původních očekávání by přitom předpis měl platit od roku 2025, tedy za tři roky.

"Je důležité zajistit důkladnou přípravu tohoto návrhu. Evropská komise nyní pracuje na jeho zveřejnění v červenci letošního roku," uvedla mluvčí komise pro oborový magazín Automotive News Europe.

Emisní norma Euro 7 má nahradit stávající Euro 6, která je v platnosti od roku 2014, ale postupem času došlo k několika jejím zpřísněním, která se týkala do velké míry přesnějšího měření škodlivin. Úřady tak reagovaly na aféru Dieselgate, emise se například začaly měřit při běžném provozu a postupně se zmenšovaly tolerance od laboratorních hodnot.

A právě dodržení laboratorních výsledků, které samy o sobě budou muset splnit přísnější hranice, za širších reálných podmínek je klíčovým prvkem chystané Euro 7. Ostré předpisy znamenají nákladnou úpravou výfukových plynů, která se nemusí vyplatit zejména u menších aut.

Nejisté podmínky hry zatím řadu automobilek nutí připravovat se na nejhorší. Norma Euro 7 je mimo jiné často skloňována jako jedna z příčin ukončení vývoje Škody Fabie Combi, a pokud by prošla v jedné ze svých přísnějších podob, bude to nejspíš znamenat konec dalších malých škodovek, Scaly, Kamiqu nebo Fabie. Podobně se dotkne i dalších výrobců.

Odsun přijetí normy Euro 7 bude nejspíše znamenat i posun termínu, kdy bude závazná pro výrobce. Původně se hovořilo o září 2025. Podle vyjádření Asociace evropských výrobců automobilů ACEA potřebují automobilky na přípravu čtyři roky od zveřejnění konečných standardů. Poslední odložení rozhodnutí o nové normě podle ACEA znamená, že září 2025 již není reálným termínem.

ACEA zároveň uvedla, že doufala v to, že se evropským úřadům podaří přijít s finální podobou předpisů na začátku letošního roku. Jen tak měli mít výrobci jistotu a dostatek času se na přísné limity emisí připravit.

Zástupci automobilek dále požadují, aby emisní norma Euro 7 zachovala výzvu v podobě sražení limitů u hlavních typů škodlivin na polovinu, chtějí ale také, aby nedošlo ke změně měřicích procedur.

"Žádáme Evropskou komisi, aby zvážila povahu předpisu s ohledem na současné období přesunu celého odvětví k uhlíkově neutrální mobilitě," uzavírá ACEA. Zjednodušeně řečeno: náklady na splnění Euro 7 musí být na takové úrovni, aby automobilky mohly zároveň pracovat na elektromobilech a ekosystému okolo nich. Tomu ostatně pomůže i včasné přijetí předpisů.

Dodržení původního plánu požadují i zástupci ekologických organizací. Skupina Transport & Environment požaduje zveřejnění předpisů podle původního plánu pátého dubna. "To zvýší šance, že emisní předpis vejde v platnost ještě v roce 2025 a nová pravidla se tak budou týkat spalovacích motorů minimálně po dobu deseti let, což znamená jeden produktový cyklus. Výsledkem bude menší zátěž pro výrobce," píše T&E.

"Odložení zveřejnění standardů nepřijatelně zamezuje snahám Evropské unie o snížení jedovatých látek produkovaných silniční dopravou," uvádí T&E. K podobnému kroku navíc podle jeho představitelů není důvod, protože veškerá přípravná práce okolo nových emisních limitů je hotová.