Registrační značky začíná od dubna dodávat státu jiná firma. Ušetří se miliony, ale otazníky zůstaly

před 14 minutami

Novým dodavatelem registračních značek pro stát se od 1. dubna stane firma SPM – Security Paper Mill. Tiskárna ze Štětí se dříve jmenovala Neograph a je známá z kauzy předražených jízdenek pražského dopravního podniku. Tentokrát však zvítězila v otevřené soutěži díky nejnižší ceně. Smlouva s firmou Hicon, která pro stát dodávala registrační značky od roku 2001, skončí 31. března.

Firma, která získala tuto atraktivní státní zakázku, působí pod jménem SPM na trhu teprve od roku 2014. Předtím se "proslavila" jako tiskárna Neograph a její činnost vyšetřovala dokonce policie v kauze předražených jízdenek pražského dopravního podniku a lobbisty Ivo Rittiga.

Dnes 90 procent akcií tiskárny vlastní investiční společnost Delta Capital podnikatele Brody, který tvrdí, že s inkriminovaným případem nemá nic společného. Faktem je, že pro Deltu pracuje mimo jiné také bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas.

Ve Štětí na razících strojích vznikají značky všeho druhu, pro automobily, traktory i nosiče kol. Výroba začala na začátku měsíce, příští týden odjede první objednávka do skladu ministerstva dopravy v Pardubicích. Kdy se ale objeví nové značky na autech, není úplně jasné.

Stávající dodavatel firma Hicon totiž zajistila obrovské zásoby ještě za staré ceny. "Nechám prověřit interním auditem, zda bylo nutné objednat zásoby za starou cenu. Způsob, jakým se to provedlo, se mi nelíbí, vyvodím z toho důsledky," nechal se slyšet ministr dopravy Ťok.

Podle ministra by auta s novou značkou mohla být na silnicích zhruba do dvou měsíců. "Jsem rád, že se nám povedlo to, co ministerstvo nebylo schopno udělat za více než 15 let, tedy vysoutěžit nového dodavatele registračních značek za výrazně nižší cenu. Díky tomu ušetříme za dobu trvání kontraktu více než 100 milionů korun," dodal ještě Ťok.

Společnost SPM nabídla výrobu všech typů registračních značek za 48 milionů korun ročně při odhadovaném počtu zhruba 1 055 000 vyrobených značek. V roce 2016 byly roční náklady na výrobu všech registračních značek více než 90 milionů korun při počtu zhruba 1 174 000 kusů.

Smlouva s novým dodavatelem byla uzavřena loni v listopadu a je platná na čtyři roky. Cena za jednu vyrobenou tabulku nejběžnějšího typu se sníží ze současných 77 na 45 korun za kus, měsíčně se vyrobí okolo 100 až 120 tisíc tabulek registračních značek všech typů.

Značky od nového dodavatele jsou vylepšeny o nový hologram, který má zvýšit ochranu proti padělání. Hologram bude u běžné značky umístěn na místě určeném pro emisní známku, která se již nepoužívá. Značky od původního výrobce, bez tohoto hologramu, samozřejmě zůstávají i nadále v platnosti.



autor: Jiří Kaloč

Související články