Porsche a VW se loni v Česku propadly o pětinu, Cupra si naopak o pětinu polepšila

Výsledky prodejů dovozce Porsche ČR, který zastupuje značky spadající do koncernu VW v Česku, ukazují výrazné rozdíly. Zatímco značky VW či například Porsche vykázaly pětinový propad, značka Cupra si naopak významně polepšila.

Dovozce vozů koncernu Volkswagen Porsche ČR loni dodal zákazníkům 27 799 nových aut, což je o pětinu méně než v roce 2023. Výsledky ovlivnila nízká poptávka v prvním pololetí i modelová obměna u Volkswagenu. Prodej ojetin v rámci programu Das WeltAuto naopak stoupl o 15 procent na 18 358 aut. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

"Rok 2024 byl dalším rokem transformace automobilového průmyslu, kde jednoznačně vidíme dopady nutnosti elektrifikovat vozové parky a zároveň nižší ochoty zákazníků tento trend akceptovat. S tím koresponduje i náš výsledek, kdy v první polovině roku byly prodeje ještě slabší, ale ve druhé už jsme viděli jasné signály, že se poptávka oživuje, což odpovídá našim očekáváním," uvedl generální ředitel Jan Hurt.

Značka Volkswagen zaznamenala v roce 2024 na českém trhu meziroční pokles registrací o 17,9 procenta na 15 555 nových osobních vozů. Prodej elektromobilů ID stoupl o 12 procent na 679. Absolutním bestsellerem podle Hurta byl model Golf s 3512 vozy, následovaný modely Tiguan (2662) a Passat (1010).

Prodej podle vedoucího divize VW Jakuba Šebesty ovlivnil odchod stárnoucích modelů a jejich nahrazení novou generací Tiguanu, Passatu a modernizovanou verzí Golfu v průběhu roku. Letos uvede VW nový Tayron, ve druhém pololetí pak novou generaci modelu T-Roc a koncem roku i elektromobil ID.2.

Audi navzdory omezené výrobě v prvním pololetí v souvislosti s modernizací nejprodávanějších modelů Audi A6, A7, Q7 a Q8 zaznamenala pokles jen o dvě procenta na 4001 vozů. Žebříček nejprodávanějších modelů vede Audi Q8 (691 vozů). Na dalších místech se umístily modely A6 (557 vozů) a Audi Q7 (503 vozů). Letos by měl prodej podpořit příchod nové generace modelu A7.

Cupra zvýšila prodej o téměř pětinu na 2138 vozů, čímž vyvážila slabší poptávku po modelech mateřské značky Seat (1582 vozů). Španělský výrobce loni v České republice otevřel osm nových showroomů Cupra Garage.

Prodej užitkových vozů Volkswagen loni klesl o tři procenta na 6074 registrací. Modelová řada Transporter zůstala nadále jedničkou a první místo si drží rovněž ve svém segmentu. Letošní hlavní novinkou má být nová California a poté i nový Transporter.

Značka Porsche také vykázala značný pokles, loni prodala v Česku 633 vozů, předloni to bylo 814, což odpovídá propadu 22 procent. Výsledky nejprodávanějšího modelu Cayenne byly podobné (loni 227 kusů vs. 235 v roce 2023), propad zaznamenal Macan, který se nově prodává pouze jako elektromobil (102 kusů vs. 140), prodejně si vedly hůř i modely Cayman a především model 911, který loni prošel faceliftem a poprvé se představilo i jako hybrid.

Letošní rok bude podle Hurta ovlivněn jednáním odborů Volkswagenu s managementem i novými limity CO2, které vedou k nutnosti zvýšit prodej elektrických vozů, aby automobilky nemusely platit vysoké pokuty.