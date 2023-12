Přízrak prvního majitele. Bazarnická pohádka, která by vás měla od auta spíš odradit

Kamenné obchody lákají na mimořádnou nabídku, e-shopy na záruku nejnižší ceny. Chtějí nás přimět, abychom zboží nesháněli jinde. V ojetých autech existuje podobná finta. První majitel. Přece by nešidil sám sebe, napadne naivního zájemce. A je v pasti. Přestane ověřovat historii a hledat podezřelé okolnosti. Rada je prostá, ke všem vozům přistupujte stejně, ať měly majitelů víc, nebo méně.

Firma Cebia, která se dlouhodobě zabývá prověřováním ojetých aut, má po ruce pádnou statistiku. Zatímco ve skutečnosti pochází od prvního majitele dlouhodobě kolem 16 procent vozidel na trhu, v inzerci je takto označována až polovina.

"U dvou ze tří aut tedy jde o klamavou reklamu," vysvětluje ředitel Cebie Martin Pajer. A dodává známý fakt, že polovina ojetých vozidel k nám přijíždí ze zahraničí, kde je ověřování minulosti složitější.

Praxe dává jeho slovům za pravdu. Mimo jiné proto, že ani sítě Cebie na některé zahraniční zdroje informací nedosáhnou. Při ověřování minulosti vozidla se zahraničním původem bývá třeba záznamy Cebie spojit s dalšími, například ze značkové servisní sítě. A teprve s nimi se pustit do důkladné fyzické prohlídky.

Počet majitelů ani tak nezjistíme, ale získáme přesnější obraz o historii a reálném stavu vozu. A vychytralým prodejcům jde právě o to, abychom to ani nezkoušeli.

Horší dostupnost informací paradoxně využívají ve svůj prospěch. Počet majitelů nelze prokázat - ale ani vyvrátit - bez technického průkazu ze země původu. Ten při dovozu a následné registraci v Česku končí na úřadě. Některé bazary zákazníkům zásadně předávají pouze nově založené "čistopisy" bez historie, a to i u vozů s domácím původem.

Kupující tak získává falešnou důvěru a koupí, co by jinak nekoupil. Udávaný počet majitelů hraje v přepisování historie stejnou roli jako stočený tachometr a umělé omlazování o rok či dva, k němuž často dochází při přepisu do českého registru.

Zkušení praktici vždy říkají, že auto se kupuje podle stavu, ne podle příběhu. A počet majitelů, pakliže není doložený originálními doklady, je ukázkový vypravěčský argument, který by nás měl spíše varovat.

Navíc nemusí mít velkou cenu, ani když je pravdivý. I první majitel mohl s autem najet čtyřicet tisíc kilometrů ročně a od začátku myslet na to, za jakou cenu ho pak prodá. A pakliže byla prvním majitelem leasingovka, nejspíš ani zbytečně neutrácela za údržbu.

Psychologický efekt, který zákazníka zbaví bdělosti a potřebné dávky nedůvěry, je v posledku mnohem důležitější než vliv, jaký může mít počet majitelů na cenu vozu. Z odhadů Cebie nicméně vychází, že si obchodníci za "prvňáčka" přisadí běžně tři procenta navrch, u staršího vozu i pět procent.