Přehlídka nejkrásnějších aut světa. Tyto skvosty na jednom místě jinde neuvidíte

Jsou prakticky jen dvě nejprestižnější automobilové přehlídky světa: Concours d'Elegance v americkém Pebble Beach, druhá, Concorso d'Eleganza Villa d'Este, v Evropě. A ta je také s přehledem nejstarší, poprvé se u italského jezera Como konala už v roce 1929. Byli jsme se na ni letos podívat.

Jmenovat jen pár z nich a nezmínit ta ostatní je asi to nejtěžší, když máte vypočítat nejhezčí auta, která se letos představila na tradiční přehlídce veteránů v prostředí renesanční vily u jezera Como. Ta dnes slouží jako luxusní hotel.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este je jednou ze dvou vyhlášených automobilových přehlídek na světě, úrovní se jí vyrovná jen akce v Pebble Beach. Už jen dostat se sem je oříšek. "Ročně se nám přihlásí asi 700 až 800 vozů, z nich vybereme padesátku. A je to naprostá výjimka, abychom to stejné auto na Concorso d'Eleganza Villa d'Este pozvali podruhé," vysvětluje Emanuel Bacquet, člen výboru, který se podílí na výběru vozů. Není bez zajímavosti, že účastníci hradí nemalý přihlašovací poplatek.

Sraz u italského jezera je VIP událost. Ceny vozů se pohybují ve vysokých desítkách až stovkách milionů či miliard korun. Na jedno místo se jednou za rok sjedou nejdražší, nejkrásnější a nejvzácnější auta světa, poklady z automobilových sbírek.

Letošní akce připomněla několik důležitých výročí. Zejména 50 let od založení sportovní divize M značky BMW, která akci sponzoruje. I proto se tu předvedlo mnoho krásných BMW různého stáří a také několik kusů ikonického modelu M1. "Když jsem se stěhoval do Londýna, svou M1, jedinou ze dvou hnědých, které vznikly, jsem prodal. Byla to ta největší chyba v mém životě," smál se při debatě s novináři Jochen Neerpasch, vůbec první ředitel divize M. Dnes je to mezi sběrateli nejcennější historické BMW, jehož cena se pohybuje v desítkách milionů korun.

Akce připomněla také výročí 75 let Ferrari, a tak se tu objevily ty nejvzácnější kusy z historie italského vzpínajícího se koně. Například 375 America, 250 GT Zagato, jenž je se svou vyboulenou střechou pravděpodobně jedno z nejkrásnějších aut historie, nebo 365 GTS/4 Daytona Spider, které demonstruje skutečné závodní DNA značky z Modeny. Na promenádě sklidil aplaus model 365 P Berlinetta Speciale s třemi místy v první řadě, ve kterém řidič sedí přímo uprostřed.

Letos se tu také objevilo mnoho Mercedesů v kategorii "Kompressor!" Pozornost budil fialový kousek 630 K Coupé de Ville s karoserií od výjimečného francouzského karosáře ruského původu Iakova Saoutchika či otevřený 540 K Spezial-Roadster, v němž jezdila německá baroneska.

Mít příležitost se akce účastnit je nezapomenutelné. U jezera Como je o víkendu zasvěceném automobilovému svátku jedinečná atmosféra. Majitelé aut se krásně oblečou, často i sladí se svým autem, diskutuje se o veteránech, mezi čestnými hosty jsou věhlasní automobiloví designéři. Čestným hostem v porotě byl Roberto Giolito, designér Fiatu Multipla, asi nejznámějším designérem, který se letos akce účastnil, byl Giorgetto Giugiaro.

Je autorem mnoha nejznámějších aut, jmenujme alespoň BMW M1, Fiat Uno, první generaci Volkswagenu Golf, ale také Passat, Fiat Pandu, Lotus Esprit. V jeho autech tedy jezdily a dodnes jezdí desítky milionů lidí. S novináři zavzpomínal na M1.

"Padesát let auto prověřilo. Šli jsme vlastní cestou a chtěli splnit zadání: postavit skutečné sportovní auto plné emocí. Rád na to vzpomínám," říká a dodává: "Byla to výjimečná doba, jiná než dnes. Měli jsme úkol postavit schopný sporťák, a to jsme taky udělali. Dnes je práce designérů komplikovanější s ohledem na všechny různé bezpečnostní předpisy a nové technologie, což je sice náročné, ale zároveň myslím, že to může být zajímavá výzva."

Pohár pro buldoka

I když se na přehlídce ukazuje pouhá padesátka aut, minout nelze ani jedno. Jsou krásnější než druhá a mají za sebou působivé příběhy. V sobotních odpoledních hodinách se auta promenují před hotelem a rozestavenými stolečky, kde posedávají hosté, vynikající moderátor Simon Kidston s každým majitelem probere příběh a zajímavosti o jeho autě.

Diváci hlasují o nejkrásnější exemplář, letos dostal pohár Coppa d'Oro majitel unikátního Astonu Martin Bulldog. Odborná porota pak letos vybrala hvězdou akce překrásné Bugatti 57 S z roku 1937. Jeho příběh je působivý. Auto prošlo rukama deseti vlastníků, jedním z nich byl také viceprezident General Motors, který vyměnil řadový osmiválec za V8 z Buicku, aby ho důkladně otestoval. Po více než 40 letech se motor objevil v internetové inzerci a jako zázrakem se díky majiteli vozu Andrewovi Piskerovi z Monaka dostal zase zpátky do Bugatti.

Zábava i pro širokou veřejnost

Aby si veterány užili i "obyčejní" lidé, organizátoři letos uspořádali také doprovodný program v nedaleké Villa Erba. Zde v duchu tradiční události Wheels & Weisswürscht, která je populární v německém Mnichově, kde automobilka sídlí, se sjely různé automobilové kluby, nejen ty zasvěcené značce BMW. V parku se předváděla auta a kolem food trucků bylo plno. Zejména u toho, kde se prodával tradiční německý buřt s hořčicí a mnichovské pivo.

Zatímco loni se mezi účastníky Concorso d'Eleganza objevil také jeden Čech, letos se tu žádná domácí stopa nenašla. Nevadí, padesátka nejúchvatnějších aut stála za to. Podívejte se do galerie.