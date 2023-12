Podpora nákupu elektroaut v Německu oslabuje. Státní pokladna na to nemá

V Německu počínaje dneškem skončila státní podpora na nákup elektrických vozů. Takzvaný ekologický bonus, se kterým se původně počítalo ještě po celý nadcházející rok, se vláda rozhodla zrušit kvůli úsporám pod tlakem rozpočtové krize. Jeho zrušení ale bylo náhlé, ministerstvo hospodářství to s konkrétními termíny oznámilo teprve o uplynulém víkendu, což vyvolalo kritiku.

Německo podporu už výrazně omezilo od letošního ledna, kdy se přestala týkat vozů s hybridním pohonem a zúžena byla na čistě elektrická auta. Nejvyšší příspěvek od ledna činil 4500 eur (110 tisíc korun) místo předchozích 6000 eur (147 tisíc korun). Klíčovou podmínkou bylo, že vůz musel podle čisté ceníkové ceny stát méně než 40 tisíc eur (980 tisíc korun). Nárok na podporu nicméně měli i majitelé dražších aut, pokud vůz nestál více než 65 tisíc eur (1,6 milionu korun). V takovém případě od letošního ledna dostávali 3000 eur (73 500 korun). S tím je ale nyní konec.

"Po uplynutí 17. prosince 2023 nelze u Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) podávat nové žádosti o ekologický bonus," oznámilo v sobotu ministerstvo hospodářství. "Už přislíbených podpor se to netýká, peníze budou vyplaceny," dodalo.

Ministerstvo hospodářství uvedlo, že ke zrušení bonusu se vláda odhodlala po listopadovém verdiktu ústavního soudu, po kterém se země ocitla v rozpočtové krizi. Soud totiž konstatoval, že vláda protiústavně převedla do klimatického fondu 60 miliard eur (1,47 bilionu korun), takže tyto peníze nesmí použít. Ve státní kase tak najednou chyběly desítky miliard eur. Nedostatek peněz pro letošní rok vláda vyřešila rozpočtovým dodatkem, který v pátek parlament schválil.

Kabinet kancléře Olafa Scholze se už také dohodl na podobě upraveného rozpočtu pro rok 2024, který ale poslanci schválí zřejmě na počátku ledna. Německo tak podle všeho bude několik dní v novém roce hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

Opoziční konzervativní unie CDU/CSU náhlé ukončení státní podpory kritizovala, protože to podle ní povede k dalšímu útlumu už tak stagnujících prodejů elektrických aut. Výhrady má i parlamentní frakce sociální demokracie (SPD), která ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka vyzvala k méně radikálnímu skončení podpory.

Ministerstvo hospodářství ale uvedlo, že finance již došly a že ekonomický plán čerpání peněz z klimatického fondu pro nadcházející rok musí být přepracován.

Poslední možností, jak o dotaci požádat, bylo podat žádost do půlnoci z neděle na pondělí. Podmínkou bylo, že auto musí být přihlášené k provozu. Ministerstvo hospodářství rozhodnutí podporu ukončit oznámilo v sobotu, takže jedinou cestou bylo podle magazínu Focus elektronické přihlášení auta. Magazín rovněž uvedl, že i přes škrty mohou majitelé elektrických aut ušetřit, neboť do konce roku 2030 jsou vyjmuti z daně za motorová vozidla. To se bude týká elektroaut přihlášených do prosince 2025.