Situace Volkswagenu je vážná. Jeho elektromobilům se moc nedaří, navíc musí šetřit

Situace ve Volkswagenu se zdá být velice vážná. Šéf značky Thomas Schäfer opakovaně volí v projevech k zaměstnancům ostrá slova, jimiž upozorňuje na finanční problémy jedné z nejpopulárnějších německých značek. Problémem jsou přitom především elektromobily, alespoň těm s logem VW na kapotě se nedaří ani zdaleka tak dobře, jak se předpokládalo.

"S mnoha našimi starými strukturami, procesy a vysokými náklady už nejsme jako značka Volkswagen konkurenceschopní," cituje německý deník Handelsblatt šéfa německé automobilky Thomase Schäfera. Ten v minulosti vedl i Škodu Auto. Tato slova měl adresovat zaměstnancům ve Wolfsburgu, kteří zaplnili celé hlavní auditorium v CongressParku.

Německý list s odvoláním na účastníky tvrdí, že atmosféra v sále byla klidná, objevilo se jen několik nesouhlasných zapískání. "Spousta zaměstnanců VW si ale zjevně nebyla vědoma vážnosti celé situace," konstatuje Handelsblatt. Ač se to totiž na první pohled nemusí zdát, Volkswagen je jako značka v poměrně výrazných problémech a do roku 2026 by měla uspořit deset miliard eur.

Kromě toho má také výrazně navýšit svou ziskovost - ze současných tří procent na 6,5 procenta. Jak konstatovaly Hospodářské noviny už na konci května, kdy se o problémech VW začalo mluvit více, tříprocentní ziskovost znamená, že z každého prodeje za sto eur má značka tři eura. A to je pro ni z dlouhodobého hlediska, vzhledem k nutným investicím zejména do elektromobility, málo. Potřebné je se dostat na zmíněných 6,5 procenta.

Právě elektromobily jsou pro Volkswagen, zdá se, největším problémem. Agentura DPA přišla počátkem prosince s informací, že pro malý zájem se až do konce roku zastaví ve Cvikově výroba Volkswagenu ID.3 a technicky příbuzné Cupry Born. Přitom ID.3 měla být právě cestou VW k lidovější elektromobilitě a plnohodnotnou alternativou k oblíbenému Golfu.

Čísla jsou ale neúprosná. Za prvních deset měsíců prodal Volkswagen v Evropě podle dat Jato Dynamics 54 487 ID.3, ale také 150 tisíc golfů.

Kompaktní německý elektromobil zaostává i za elektrickou konkurencí. Výrazně populárnější je v Evropě dražší sourozenecké SUV ID.4, prakticky stejná čísla má Škoda Enyaq a třeba o prodejích Tesly Modelu 3 a především Modelu Y, který je skoro čtyřikrát populárnější, se asi není potřeba dlouze bavit. A to ještě do Evropy míří konkurence z Číny, takové MG4 už je letos s 56 669 prodanými kusy populárnější než ID.3.

Handelsblatt také připomíná, že problémem nejsou jen absolutní prodeje elektromobilů, ale i relativní srovnání vůči celému evropskému trhu s elektrickými auty. Zatímco ten ve třetím čtvrtletí letošního roku rostl o 52 procent, Volkswagen si polepšil jen o 34 procent. Vlastně tak ztrácí tržní podíl.

Reakce na odbytové problémy s elektromobily je přitom jasná. Téměř 500 přechodným pracovníkům továrny ve Cvikově nebudou ke konci roku obnoveny kontrakty, letos už smlouvy vypršely 269 pracovníkům. Obnoveny nebyly. Agentura DPA pak podotýká, že to vyvolalo nervozitu v dalších pracovnících s dočasnými smlouvami. Podle VW ale bude jejich situace záležet na vývoji poptávky.

Thomas Schäfer už dříve uvedl, že kvůli snižování nákladů bude muset VW také snížit počet zaměstnanců. Za personál, který zamíří do důchodu, by proto neměli být najímáni noví lidé, propouštění by se mělo dotknout i zaměstnanců z vedení značky. Týkat by se to mělo čtyř až šesti tisíc lidí.

Jedna alespoň trochu pozitivní zpráva se ale k vedení Volkswagenu přece jen donesla. Začátkem týdne mohla být ve Cvikově obnovena výroba elektrických VW ID.4 a ID.5, stejně jako dvou modelů Audi, která se v posledních týdnech zastavila kvůli nedostatku motorů.