Francouzská odpověď na Octavii Combi: Peugeot 308 SW má velký kufr a zajímavý design

Peugeot uvádí na český trh jeden ze svých nejdůležitějších modelů. Kombi 308 SW mělo oproti výchozímu hatchbacku v minulosti prodejně navrch a nejinak by tomu mělo být i v nové generaci. Ta vyrostla do všech směrů, poprvé se nabízí i s plug-in hybridním pohonem a začíná na 555 tisících korunách.

Po hatchbacku následuje kombi, to je nepsané pravidlo, které u Peugeotu dodržují už několikátou generaci kompaktního modelu s číslovkou 3 ve jméně: 306, 307 a teď i třetí generace modelu 308 se chlubí prodlouženou verzí, která má na českém trhu na mušce především Škodu Octavia Combi.

U francouzského lva jde ale také o prodejně docela důležitý model, v rámci řady 308 má kombi už několik let navrch, oblíbili si ho například fleetoví klienti. Šéf Peugeotu v Česku Marco Venturini na tiskové konferenci také podotknul, že na kombi má značka o něco více objednávek než na hatchback, především pak novinka ale výrazně předčila loni končící druhou generaci 308.

Alfou a omegou každého kompaktního kombi je vnitřní prostor a tady má 308 SW zaděláno více než slušně. Ačkoliv platforma je stejná jako u hatchbacku, podařilo se konstruktérům natáhnout rozvor náprav o 57 mm, takže je k dispozici nadprůměrných 2732 mm (stejné číslo jako u minulé generace, novinka je ovšem delší, širší a nižší). To řadí 308 SW na úplnou špičku segmentu, ostatně rozměrové srovnání s vybranými konkurenty najdete v tabulce níže.

Rozměrové porovnání s vybranou konkurencí

Rozměry Rozvor náprav Objem kufru Peugeot 308 SW 4636/1852/1442 mm 2732 mm 608/1634 l Ford Focus Kombi 4672/1825/1497 mm 2700 mm 635/1653 l Hyundai i30 Kombi 4585/1795/1465 mm 2650 mm 602/1650 l Kia Ceed SW 4600/1800/1465 mm 2650 mm 625/1694 l Opel Astra Sports Tourer 4642/1860/1480 mm 2732 mm 608/1634 l Seat Leon Sportstourer 4642/1799/1450 mm 2686 mm 620/1600 l Škoda Octavia Combi 4689/1829/1468 mm 2686 mm 640/1700 l Toyota Corolla Touring Sports 4650/1790/1435 mm 2700 mm 596/1606 l Volkswagen Golf Variant 4633/1789/1498 mm 2669 mm 611/1642 l

Také kufr se rozhodně za svůj objem stydět nemusí, i s prostorem pod podlahou má 608 až 1634 litrů, plug-in hybrid bez dvojité podlahy má v základu 548 a po sklopení sedaček 1574 litrů. Sklopením sedadel vznikne rovná ložná plocha, automobilka pak upozorňuje i na možnost mít v kufru vertikální síť oddělující zavazadla od prostoru pro posádku a také na elektrické otevírání víka kufru. To je dostupné standardně v nejvyšší výbavě GT Pack a za 15 tisíc korun u výbavy GT.

Pod kapotou si kombi žádné překvapení nepřichystalo. Základem je přeplňovaná tříválcová dvanáctistovka o výkonu 81 kW, následuje její silnější verze s 96 kW. Jediný turbodiesel má rovněž 96 kW. Silnější benzinový motor a naftový agregát pak mohou volitelně mít i osmistupňový automat. Novinku představují plug-in hybridy, slabší má celkem 133 kW, silnější 165 kW. Oba vycházejí z benzinové šestnáctistovky o výkonu 110, respektive 132 kW a mají též 12,4kWh baterii. Ta stačí zhruba na 60 km čistě elektrického dojezdu a z domácí zásuvky se nabije za zhruba sedm hodin (7,4kW Wallbox dobu zkrátí na necelé dvě hodiny).

Produktový manažer Peugeotu Miloslav Doupal nicméně připustil, že se nabídka motorů může v blízké budoucnosti určitým způsobem měnit, a to kvůli příchodu emisní normy Euro 6.4. Zároveň také potvrdil, že už příští rok se Peugeot 308 včetně kombi dočká plně elektrického pohonu. 308 SW tak bude jedním z prvních aut svého segmentu s bezemisním pohonným ústrojím. Stejnou techniku dostane také blízký příbuzný v podobě Opelu Astra.

Podobně jako výchozí hatchback i kombi upoutá na první pohled vnějším designem, kterému dominuje nové logo značky a přepracovaná zadní část. Vzhled je sice výrazný, ale nepůsobí přehnaně agresivně. Velká maska spolu se světlomety, jejichž diody denního svícení zasahují až do nárazníků, se ale samozřejmě nemusí líbit úplně každému.

Mimochodem reflektory svítí už v základní výbavě diodami vpředu i vzadu, vpředu mohou být i maticové diodové světlomety s vykrýváním protijedoucích vozidel. Zajímavá je také skladba barev: na "jedovatou" zelenou z propagačních fotek hatchbacku zapomeňte, jiná je i modrá metalíza dodávaná bez příplatku. Čistě pro kombi se pak dělá ještě šedá metalíza s označením Platinum.

Jestliže karoserie nakonec nemusí svou stylizací sednout úplně každému, interiér jde ještě dál. Řešení zvané i-Cockpit s menším volantem a výše položenými budíky ani po deseti letech nepřestává rozdělovat motoristickou veřejnost, přestože najít ideální pozici nakonec není až takový problém. Dotažené je každopádně téměř k dokonalosti, nabízí se i s trojrozměrným zobrazením a už v základu jsou budíky plně digitální.

Navazuje na ně dotyková obrazovka multimediálního systému s deseti palci, od druhé výbavy ještě doplněná virtuálními ovladači, jejichž funkci si může řidič přizpůsobit. Infotainment je také možné aktualizovat na dálku. Peugeot též upozorňuje na ortopedická sedadla s certifikací AGR. Specialitou z příslušenství jsou pak držák na mobil či brýle vytvořené v 3D tiskárně.

Nová 308 SW je na první pohled zajímavé auto, které by Octavii a spol. mohlo pořádně zatopit. Jedním z rozhodujících faktorů bude ale cena, která startuje na 555 tisících korunách. To je o kousek níže než u základní Octavie, zároveň to ale řadí Francouze někam k pomyslné špičce kategorie kompaktních kombi (momentálně ale chybí například ceník Astry Sports Tourer), i když třeba Golf Variant nebo Corolla Touring Sports startují ještě o něco výše.

Základní ceny vybraných konkurentů

Peugeot 308 SW 1.2 PureTech / 81 kW Active Pack 555 000 Kč Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost / 92 kW Trend Edition 515 900 Kč Hyundai i30 Kombi 1.5 CVVT / 81 kW Start 399 990 Kč Kia Ceed SW 1.0 T-GDI / 74 kW Comfort 429 980 Kč Seat Leon Sportstourer 1.0 TSI / 81 kW Reference 544 900 Kč Škoda Octavia Combi 1.0 TSI / 81 kW Active 559 000 Kč Toyota Corolla Touring Sports 1.2 Turbo / 85 kW Active 607 900 Kč Volkswagen Golf Variant 1.0 TSI / 81 kW Life 634 900 Kč

Ale Peugeot sází na bohatou výbavu, takže už v základu zvaném Active Pack nechybí nouzové brzdění, pomocník pro jízdu v pruhu, dvouzónová automatická klimatizace, digitální budíky spolu s desetipalcovým centrálním displejem, zadní parkovací senzory nebo diodová světla vpředu i vzadu. Některé motorizace mají i litá kola.

Ceník - Peugeot 308 SW

Active Pack Allure Allure Pack GT GT Pack 1.2 PureTech / 81 kW 555 000 Kč ---------- ---------- ---------- ---------- 1.2 PureTech / 96 kW 590 000 Kč 660 000 Kč 685 000 Kč ---------- ---------- 1.2 PureTech / 96 kW EAT8 650 000 Kč 720 000 Kč 745 000 Kč 815 000 Kč 870 000 Kč 1.5 BlueHDi / 96 kW 640 000 Kč 710 000 Kč 735 000 Kč ---------- ---------- 1.5 BlueHDi / 96 kW EAT8 700 000 Kč 770 000 Kč 795 000 Kč 865 000 Kč 920 000 Kč Hybrid / 133 kW e-EAT8 890 000 Kč 940 000 Kč 965 000 Kč 1 035 000 Kč ---------- Hybrid / 165 kW / e-EAT8 ---------- ---------- ---------- 1 085 000 Kč 1 140 000 Kč

Čím výše pak zájemce zamíří, tím zajímavější výbavové prvky umí 308 SW nabídnout. V druhém stupni Allure jsou už online navigace, couvací kamera nebo přední parkovací senzory, Allure Pack má i adaptivní tempomat a hlídání mrtvého úhlu, GT přidává maticové světlomety, 3D budíky nebo vyhřívaný volant a konečně nejvyšší stupeň GT Pack se chlubí i předními masážními sedadly, 360stupňovým kamerovým systémem nebo udržováním v jízdním pruhu. Nejdražší 308 SW se silnějším plug-in hybridním pohonem pak stojí bez příplatků 1,14 milionu korun.