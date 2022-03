Test: Francouzský Opel Astra se může vrátit na výsluní. A to nejen díky výhodné ceně

Byla to jedna z nejtěžších vah evropského autoprůmyslu. Od dob své první generace se kompaktní Opel Astra vždy probojoval do finále evropské novinářské ankety Auto roku, v roce 2016 v ní navíc dokázal zvítězit. V letech 2005 a 2006 se pak jednalo dokonce o nejprodávanější auto v Evropě. Končící provedení ale poslední roky strádalo. Teď to má změnit nová generace s francouzskou technikou.

