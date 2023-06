Nejoriginálnější auto do města. Projeli jsme se slovenským Patakem Rodster

Vypadá skoro jako hračka nebo jako retro formule připomínající italské stroje z 30. let minulého století. A to je vlastně záměr. Patak Rodster slibuje zábavu za volantem, dá se řídit od 16 let a chce uspět na trzích, jako je například Francie nebo Itálie, kde se prodávají vozy jako Aixam či Citroën Ami. Svezli jsme se.

Mikroauto Rodster je ve všem dost nekonvenční. Ať už se to týká rozměrů, designu a vlastně i zaměření. Může parkovat na místech pro motorkáře, ale motorka to není. Má omezený výkon, stačí na něj řidičák skupiny B1, a tak ho jde řídit už od šestnácti let.

Střechu má buď plátěnou, nebo vůbec žádnou. Dovnitř se posadí dva lidi, ale mají docela dost místa na zavazadla. A může ho pohánět jak benzinový jednoválec z čtyřkolky Yamaha, tak elektromotor s bateriemi uloženými v podlaze.

Co to tedy vlastně je? Stroj, který se hodí hlavně do města, slibuje dostupnou zábavu, pro kterou nejsou potřeba extrémní výkony. Konkurentem mu jsou jiná "vozítka" jako například Aixam nebo Citroën Ami. Česko nebo Slovensko není tím hlavním trhem, kde chce zabodovat. Míří dál na západ, hlavně do Francie.

Sériová výroba se má spustit až začátkem příštího roku, kdy se zajistí také finální homologace. Prvních 300 strojů dostane pořadové číslo a nabízí se za zvýhodněnou cenu začínající na částce zhruba 400 tisíc korun u benzinové verze. "A pak se cena zvýší, asi o 30 procent," dodává Andrej Hulala, který stojí za nápadem vzniku Rodsteru.

Více o voze se můžete dočíst zde. Teď jsme dostali příležitost se s Patakem poprvé projet.