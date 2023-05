Projeli jsme se na Jawě 350 "Nanuk". Proč ji policisté neměli moc v lásce?

Jednou z nejvzácnějších "třiapůlek" Jawy je verze pro policii. Stačí se na ni podívat a dojde vám, proč se jí hned poté, co se na počátku 60. let objevila, začalo přezdívat "Nanuk". Pokud má originální laminátovou kapotáž, kterých se dochovalo jen minimum, jde o velmi ceněný veterán. A právě taková se dostala do rukou redakce.

2:49 Autoreport - Jawa "nanuk" | Video: Jakub Zuzánek

Za poskytnutí informací děkujeme Muzeu Policie České republiky.

