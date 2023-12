České vedení Audi nabízí lehce pancéřovaná auta. Ochrana vyjde na tři čtvrtě milionu

České zastoupení automobilky Audi se spojilo s přeloučskou firmou SVOS, která se přes 30 let věnuje stavbě pancéřovaných vozů pro civilní i armádní sektor a také výrobě neprůstřelných skel. Pro Čechy se tak nabídne možnost pořídit si lehce pancéřované vozy.

Vedle nenápadného Audi Q7 je vystavené boční sklo provrtané kulkami. Zezadu se od nábojů utvořily "bradavky". Sklo ale drží. Jde o speciální materiál, vyrábí ho v přeloučské firmě SVOS, která se specializuje na auta s balistickou ochranou všech úrovní. A toto sklo je nainstalované také na šedé Audi, takže posádku má ochránit před střelami z pistole ráže 9 milimetrů.

Sklo je z přední strany potažené fólií. "To kvůli lidem, kterým ho ukazujeme, protože si tam vždycky do díry po kulce strkají prst. Mohli by se o střepy poranit," vysvětluje Ladislav Pék, šéf strategického rozvoje ve společnosti SVOS. Společnost má na starosti výrobu neprůstřelné ochrany právě pro toto vystavené rodinné Audi.

V Česku jde vůbec poprvé o oficiální spolupráci automobilového zastoupení se společností, která vyrábí balistickou ochranu. Odpovídá ochranné úrovni BR2. Q7 má neprůstřelná boční skla včetně malých oken v prostoru kufru a také čelní sklo. Neprůstřelné jsou i čtvery boční dveře. Zadní sklo ale vyměnit nešlo bez konstrukčního zásahu do vozu, čemuž se ale v SVOS chtěli vyvarovat, protože by pak Audi nemohlo zákazníkovi garantovat záruku.

"Skla mají tloušťku 14 milimetrů namísto standardních šesti, museli bychom upilovat plech," vysvětluje pro Hospodářské noviny Pék. Alespoň tak dodali neprůstřelné desky ze zadní strany zadních opěradel.

Přední okna lze normálně elektricky stahovat, zadní jsou ale pevná. Na autě běžný pozorovatel prakticky nepozná rozdíl, pokud neví, kam se dívat. O které detaily jde? Zatmavené rámy bočních oken a také tmavý obdélník na místě virtuálního head-up displeje v čelním skle. Téměř to není poznat ani na tíze dveří, do výplně se totiž přidává materiál z kevlaru používaný také na neprůstřelné vesty, který je docela lehký, a nikoli plech, který by kulka provrtala.

Celkově tak auto váží jen asi o 80 kilogramů víc. Výbava zákazníka přijde na tři čtvrtě milionu korun bez DPH.

Šéf českého Audi Marcel Archleb věří, že částečně pancéřové Audi si své zákazníky najde, a cílí s ním nejen na státní sektor, ale především soukromou klientelu. "Mohlo by oslovit ty, kteří si zatím ani nedokázali představit, že tu taková možnost je. Že lehkou balistickou ochranu může mít prémiové, rodinné auto. Ostatně proto jsme zvolili jako první model právě Q7. Upravit by tak šlo ale prakticky jakékoli Audi, pokud nemá bezrámové dveře. U větších modelů je to ale samozřejmě smysluplnější," uvažuje Archleb.

Že tu prodejní potenciál je, vědí i v SVOS. Pancéřové úpravy nabízí prakticky pro všechny značky, záleží tedy jen na zákazníkovi. "Když se bavíme například s lidmi z firem, které nabízejí ochrannou službu, víme, že vlivní a bohatí lidé mnohdy bydlí na odlehlých místech a chtějí mít větší pocit jistoty a ochránit členy své rodiny. Auto je nejzranitelnější prostor, odkud nemáte kam utéct," popisuje Radomil Blažek, manažer prodeje.

Firma si ale vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, pokud působí například v teroristických organizacích nebo byl stíhaný za trestnou činnost a podobně. Právě proto se SVOS stavbě pancéřovaných aut pro soukromý sektor doposud spíše vyhýbala a za svou jednatřicetiletou historii, kdy postavila více než 7000 pancéřovaných aut, je dodávala zejména státnímu či vojenskému sektoru. Ostatně to zaznělo i v rozhovoru, vůbec prvním, který vedení SVOS dalo médiím. Vyšel loni v Hospodářských novinách.

Kolik lehce pancéřovaných Audi by se mohlo prodat, české zastoupení neřeší. "Nemáme prakticky žádné cíle. Jestli to bude deset, dvacet kusů, na tom nezáleží. Ale chtěli jsme nabídnout tuto možnost," dodává Archleb.

Vedle soukromé klientely chce ale oslovit také státní sektor. "Dovedu si představit, že by v nich mohli jezdit ministři či další politicky či jinak společensky aktivní osoby," uvažuje Archleb. Na otázku, zda by byl rád, aby ochranka prezidenta a členové ochranné služby Pražského hradu, kteří nyní jezdí v balisticky upravených BMW a především Škodách Superb, jezdili v Audi, se zasměje. "Vyšachovat vlastní koncernovou značku nechceme, ale nahradit konkurenci, to bychom si samozřejmě přáli a ty ambice máme."

Audi už má ostatně dlouhou dobu v nabídce přímo z továrny dodávané pancéřované Audi A8, které díky balistické ochraně BR9 odolá i například výbuchu nebo kulometu a vyjde zhruba na 15 až 20 milionů korun bez DPH. Tato Audi A8 Long s motorem z S8 si české zastoupení zapůjčilo přímo z německé centrály a vozila státníky během loňského českého předsednictví EU.