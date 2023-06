Osobní auta za osm měsíců, užitková za dva roky. Čím menší zisk, tím pomalejší výroba

Nedostatek součástek a obtíže s jejich dopravou se zmírňují, ale jen postupně. Zatímco dodací lhůty u osobních aut se proti loňsku začínají zkracovat, užitková na zlepšení teprve čekají. Dodání trvá i dva roky. Výrobci na nich totiž mají nižší marže, a tak si kritické součástky šetří. Evropské značky přitom neriskují odliv zákazníků, protože mezi dodávkami chybí asijská konkurence.

Výroba čipů a dalších nedostatkových součástek se s jistými výkyvy postupně rozbíhá a rozšiřuje. Automobilky hlásí nárůst výroby proti loňsku o desítky procent. Téměř všechno zlepšení se ale odehrává v osobních autech.

"Užitkové vozy automobilky pořád vyrábějí nárazově, podle toho, zda mají zrovna dostatek všech dílů pro montáž. Některé kombinace motorů, výbav a pohonu 4×4 zůstávají nedostatkové," potvrdil redakci Aktuálně.cz ředitel prodeje Louda Auto Martin Feller.

Ani oficiální vyjádření dovozců nejsou právě optimistická. Na Ford Transit se podle specifikace čeká sedm až dvanáct měsíců, na Toyotu ProAce 18 až 24 měsíců. U dalších značek je situace podobná a některé verze vozidel ani nelze objednat.

Poptávka přitom nechybí. Od stavebních firem po rozvážky e-shopů je cítit hospodářské oživení a ochota investovat do obnovy vozového parku. V některých západoevropských městech to ještě urychlují zákazy starších dieselů.

Proč tedy právě výroba užitkových vozů zaostává? Protože výrobcům vydělává nejméně peněz. Její těžiště spočívá v holém technickém základu a nabízí nejméně příležitostí nahnat cenu zkrášlujícími nebo komfortními detaily.

Za poslední dekádu přitom přibyly povinné bezpečnostní či asistenční systémy a rozšiřuje se nabídka telematických služeb. Rostou tedy spíše náklady než marže, a ještě vzrůstá počet mikroprocesorů. Když je těchto dílů nedostatek, automobilky je přednostně prodávají v osobních autech s vyšší marží.

Snížit břemeno vysokých nákladů a nízkého zisku umožňují výrobcům dlouhodobé spolupráce. Fiat Ducato, Peugeot Boxer a Citroën Jumper sdílejí konstrukci i montáž už od roku 1981.

Zmiňovaná Toyota ProAce se vyrábí ve Francii společně s Peugeotem Expert a Citroënem Jumpy. Ford vyrábí Transit i menší Transit Custom v Turecku, zanedlouho začne ze stejné linky sjíždět i příští generace Volkswagenu Transporter.

Turecko je nejvzdálenější místo, z něhož se lehké užitkové vozy dovážejí do střední a západní Evropy. Jde totiž o dopravu po souši. Dovoz ze zámoří by vyšel nepřiměřeně draho. Rozestavení jednotlivých poschodí nákladní lodi by bylo třeba přizpůsobit až třímetrové výšce karoserií, tudíž stejná loď by naložila aut méně.

Výsledkem je téměř zanedbatelný podíl asijských značek na trhu a o to pohodlnější situace domácích hráčů. Zákazník, který nepořídí u Fordu, v tomto případě neuteče k Nissanu ani k Hyundai. Situace ovšem začínají využívat čínské značky s levnými elektrododávkami.