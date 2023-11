Opevněné centrum Prahy. Noční zákaz vjezdu překvapil i místní, podle nich nic neřeší

Rozsáhlá oblast Prahy 1 kolem Staroměstského náměstí se mezi 22. a 6. hodinou stává pro všechna motorová vozidla nepřístupnou zónou. Vjíždět sem smí jen dopravní obsluha, návštěvy nikoliv. Redakce Aktuálně.cz byla na místě těsně před tím, než se ulice v centru poprvé uzavřely.

Do rozsáhlé části Prahy 1 nesmějí nově v nočních hodinách vjíždět lidé, kteří zde nebydlí ani nemají sídlo firmy. Uzavřené jsou všechny přístupové cesty do oblasti kolem Staroměstského náměstí, od Prašné brány přes Dlouhou až k Pařížské ulici.

"Snažíme se to místo vrátit zpátky lidem, aby se tu dalo klidně žít a spát," říká k dopravnímu opatření radní pro dopravu na Praze 1 Vojtěch Ryvola (ANO). Podle něj se situace stala v posledních letech neúnosnou - v noci sem vjíždělo velké množství aut, jejichž řidiči túrovali motory lidem pod okny. "Je to součást dlouhodobé koncepce města, kdy chceme z oblasti vyhnat hlučné turisty, kteří do Prahy jezdí kvůli pití alkoholu ve velkém množství, a přilákat ty slušné," říká Ryvola.

S tím souhlasí i opoziční zastupitel Filip Lachmann (zvolen za Praha 1 Sobě, nyní bez politické příslušnosti): "Dlouhá ulice je symbolem problémů s obrovským nočním hlukem, kterým dlouhé roky trpí místní obyvatelé," říká. Podle Lachmana bylo nutné uzavřít všechny příjezdy do této oblasti. Znemožnit vjezd do Dlouhé ulice z ulice Revoluční a ponechat vjezd z druhé strany z ulice Pařížské by podle něj nedávalo smysl.

Místní obyvatelé jsou však z nových dopravních opatření na rozpacích. "První značku jsem zaznamenala v úterý, a říkala si, co je zase tohle?," říká Irena Benediktová, která bydlí právě na konci Dlouhé ulice v místech, kde přechází v Staroměstské náměstí. "Pokud vím, nikdy se na toto téma s místními obyvateli nevedla žádná diskuse. Že je to tu celé zavřené, se dozvídám až teď od vás," nechápe Irena Benediktová.

Vojtěch Ryvola tvrdí, že rozhodnutí o nočním uzavření oblasti je půl roku staré a vyjadřovali se k němu všechny dotčené orgány. Na druhou stranu připouští, že i on se o aktuální situaci dozvěděl z Facebooku. "Že Technická správa komunikací instaluje značky zrovna v těchto dnech, mě jaksi zapomněla informovat. Což nepovažuji za šťastné," říká radní pro dopravu Ryvola.

Do oblasti je nově zákaz vjezdu pro všechna motorová vozidla s dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhy. Co to dopravní obsluha je, vysvětluje motoristický právník Michal Dlabola: "Stručně řečeno, všichni, kdo zde bydlí, pracují, mají nemovitost nebo sídlo firmy, sem vjíždět mohou. Platí to i pro hotelové hosty či vozidla taxislužby. Ale pokud třeba jedu někoho navštívit, tak mám smůlu. Dotyčný by pro mě musel přijít až ke značce a do auta si přisednout. Pak by to šlo."

Vojtěch Ryvola v tom ale nevidí problém. "V okolí máme garáže, které jsou v noci poloprázdné, vedle Rudolfina nebo pod Palladiem na náměstí Republiky. Tam je možné auto nechat a dojít do cíle pěšky," radí návštěvníkům.

Irena Benediktová to ale takhle jednoduše nevidí. "Když říkají, že tu jezdí hodně aut, tak v noci tu potkáte hlavně taxíky. A těch, pokud vím, se omezení netýká. Tak k čemu celá ta buzerace vlastně je," rozčiluje se místní obyvatelka s tím, že si na dopravní opatření bude na úřadech stěžovat.