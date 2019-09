Nejlepší malé ojetiny do města: Škoda Citigo

Tip č. 1: Nejmenší škodovka je technicky tak primitivní auto, že se na něm nemá co rozbít. Některé detaily jsou sice až komicky laciné, ale svou práci odvede a litrový tříválec je nesmrtelný. Je to také nejlevnější auto na českém trhu dostupné se samočinným řazením. Jestli vám nejde o styl a chcete vážně jen malé auto do města, nemáte co řešit. Jen si dejte pozor na auta po rozvozech pizzy, ta bývají velmi utrápená. Chtějte auto po soukromníkovi a se servisní historií.